Абидаль о конфликте с Месси: «Понял, что проблемы надо решать внутри клуба»

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сегодня, 05:29

Спортивный директор «Барселоны» на презентации новичка команды Мартина Брейтуэйта ответил на вопрос о своём недавнем конфликте с капитаном «сине-гранатовых» .

Если я что-то и почерпнул для себя из этой ситуации, так это то, что внутренние проблемы клуба должны и решаться внутри него, а не в СМИ .

Напомним, в начале февраля Месси в своём инстаграме подверг критике поступок Абидаля, заявившего, что некоторые игроки команды не выкладывались в полную силу на поле из-за недовольства прежним главным тренером Эрнесто Вальверде.