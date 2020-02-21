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Абидаль о конфликте с Месси: «Понял, что проблемы надо решать внутри клуба»

сегодня, 05:29

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль на презентации новичка команды Мартина Брейтуэйта ответил на вопрос о своём недавнем конфликте с капитаном «сине-гранатовых» Лионелем Месси.

Если я что-то и почерпнул для себя из этой ситуации, так это то, что внутренние проблемы клуба должны и решаться внутри него, а не в СМИ.

Напомним, в начале февраля Месси в своём инстаграме подверг критике поступок Абидаля, заявившего, что некоторые игроки команды не выкладывались в полную силу на поле из-за недовольства прежним главным тренером Эрнесто Вальверде.

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kos198585
kos198585
сегодня в 05:57
Почему не зачисляются очки за ставки?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:48
пиарится
112910415
112910415
сегодня в 05:36
не может быть !
сообразил-таки
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