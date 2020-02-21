ГлавнаяНовости

За Месси могла шпионить налоговая служба Аргентины

сегодня, 11:17

В Аргентине разгорается скандал с участием бывшего президента страны Маурисио Макри и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование по поводу возможного шпионажа за форвардом со стороны экс-правительства.

Нападающий фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции. Судья расследует, делали ли эти ведомства соответствующие запросы в рамках закона.

В прошлом ходили слухи, что Месси и его отцу принадлежит компания в Панаме, которая была куплена с целью сокрытия своих доходов и отмывания денег.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боты и «датский Роналдо». Новые скандалы в «Барселоне»
Вчера, 18:20Станислав Горин в блоге Дно пробитоКомментарии14
Прокуратура обвинила президента ПСЖ в даче взятки
Вчера, 13:56 Комментарии50
Смородская: «Фернандеш не получил призовые, потому что играл плохо»
19 февраля Комментарии43
СлухиСмородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России
19 февраля Комментарии9
«Челси» обвинил болельщиков МЮ в использовании гомофобных кричалок
19 февраля Комментарии10
El Larguero доказала, что «Барса» платит за поддержку Бартомеу в соцсетях
18 февраля Комментарии60
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:28
Месси работает в Испании и налоги платит там же. Может в Аргентине у их семьи есть какой-то бизнес, но в статье про это не написано
Если Месси отмывал деньги через Панамские офшор, то им скорее должна заинтересоваться налоговая Испании
Footbolista
Footbolista
сегодня в 12:19
Налоговые службы за всеми шпионят...и Месси не исключение...
drug01
drug01
сегодня в 11:58
Надо его пожалеть!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:57
Скорее испанская налоговая - эти умеют.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:38
Шпионаж и борьба с уклонениями от уплаты налогов вещи разные...
particular
particular
сегодня в 11:28
Новости футбола, пока, дали крен в плоскость шпионажа и миграции... Вполне возможны отклонения в вертикаль межгосударственных споров по вопросам крышевания бизнеса отдельных фигурантов..:))
Эрик Бернар
Эрик Бернар
сегодня в 11:21
Бедненький.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Знают, за кем следить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100