За Месси могла шпионить налоговая служба Аргентины

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сегодня, 11:17

В Аргентине разгорается скандал с участием бывшего президента страны Маурисио Макри и форварда «Барселоны» .

Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование по поводу возможного шпионажа за форвардом со стороны экс-правительства.

Нападающий фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции. Судья расследует, делали ли эти ведомства соответствующие запросы в рамках закона.

В прошлом ходили слухи, что Месси и его отцу принадлежит компания в Панаме, которая была куплена с целью сокрытия своих доходов и отмывания денег.