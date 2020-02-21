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Плетикоса: «Надеюсь, „Спартак“ и „Ростов“ будут бороться за чемпионство»

сегодня, 19:18

Бывший вратарь московского «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса оценил игру своих бывших команд в текущем сезоне.

Конечно, я слежу за «Спартаком» и «Ростовом», болею за них и надеюсь, что они будут бороться за чемпионство. На «Спартак» даже в такой ситуации надеюсь, в футболе может всё произойти.

Что касается Тедеско, то каждому тренеру нужно время, они любят это говорить. Надеюсь, что «Спартак» вместе с ним хорошо провёл предсезонку. Картина его работы уже будет видна в первых матчах с «Динамо» и ЦСКА.

Кто будет фаворитом в дерби? Конечно, «Спартак». А вообще дерби это особый матч, мы тоже не были фаворитами в том матче, когда выиграли спустя восемь лет. «Атлетико» не был фаворитом в матче против «Ливерпуля». Надеемся и верим, что «Спартак» выиграет.

Ранее полузащитник «Спартака» Алекс Крал порассуждал о второй части чемпионата России.

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 20:14
спартак будет бороться за выживание, что бы не вылететь в пердив.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:56
Спартак тоже выиграл у Ростова (в кубке), цска и Локомотива...что непонятно?)...
борька
борька
сегодня в 19:35
Спартаку до Ростова еще далеко!
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 19:29
Если только в пердиве в следующем году.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:28
Сказки....
"Атлетико" - 3-я команда еврорейтинга...и дома она всегда фаворит....

И почему "Спартак" фаворит в гостевом матче с "Динамо"...непонятно...
Динамо осенью выиграл и у Ростова и у ЦСКА и у Локомотива.....
В то время пока Спартак терял очки с Оренбургами,Уралами,Арсеналами...и в довесок был разгромлен Карпиным...в Москве...
severnyj84
severnyj84
сегодня в 19:25
Смешно.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:22
В этом сезоне чемпионом станет Зенит. А вот за 2 место надо побороться
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