Плетикоса: «Надеюсь, „Спартак“ и „Ростов“ будут бороться за чемпионство»

Бывший вратарь московского «Спартака» и «Ростова» оценил игру своих бывших команд в текущем сезоне.

Конечно, я слежу за «Спартаком» и «Ростовом», болею за них и надеюсь, что они будут бороться за чемпионство. На «Спартак» даже в такой ситуации надеюсь, в футболе может всё произойти.

Что касается Тедеско, то каждому тренеру нужно время, они любят это говорить. Надеюсь, что «Спартак» вместе с ним хорошо провёл предсезонку. Картина его работы уже будет видна в первых матчах с «Динамо» и ЦСКА .

Кто будет фаворитом в дерби? Конечно, «Спартак». А вообще дерби это особый матч, мы тоже не были фаворитами в том матче, когда выиграли спустя восемь лет. «Атлетико» не был фаворитом в матче против «Ливерпуля». Надеемся и верим, что «Спартак» выиграет.