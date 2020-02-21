Плетикоса: «Надеюсь, „Спартак“ и „Ростов“ будут бороться за чемпионство»

Бывший вратарь московского «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса оценил игру своих бывших команд в текущем сезоне.
Конечно, я слежу за «Спартаком» и «Ростовом», болею за них и надеюсь, что они будут бороться за чемпионство. На «Спартак» даже в такой ситуации надеюсь, в футболе может всё произойти.
Что касается Тедеско, то каждому тренеру нужно время, они любят это говорить. Надеюсь, что «Спартак» вместе с ним хорошо провёл предсезонку. Картина его работы уже будет видна в первых матчах с «Динамо» и ЦСКА.
Кто будет фаворитом в дерби? Конечно, «Спартак». А вообще дерби это особый матч, мы тоже не были фаворитами в том матче, когда выиграли спустя восемь лет. «Атлетико» не был фаворитом в матче против «Ливерпуля». Надеемся и верим, что «Спартак» выиграет.
Ранее полузащитник «Спартака» Алекс Крал порассуждал о второй части чемпионата России.
"Атлетико" - 3-я команда еврорейтинга...и дома она всегда фаворит....
И почему "Спартак" фаворит в гостевом матче с "Динамо"...непонятно...
Динамо осенью выиграл и у Ростова и у ЦСКА и у Локомотива.....
В то время пока Спартак терял очки с Оренбургами,Уралами,Арсеналами...и в довесок был разгромлен Карпиным...в Москве...
"Атлетико" - 3-я команда еврорейтинга...и дома она всегда фаворит....
И почему "Спартак" фаворит в гостевом матче с "Динамо"...непонятно...
Динамо осенью выиграл и у Ростова и у ЦСКА и у Локомотива.....
В то время пока Спартак терял очки с Оренбургами,Уралами,Арсеналами...и в довесок был разгромлен Карпиным...в Москве...