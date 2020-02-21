ГлавнаяНовости

Васильков: «В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности не сыграет»

сегодня, 18:08

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков дал прогноз на сроки восстановления полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Сегодня 32-летний футболист сломал ногу. Медобследование диагностировало «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца — это период восстановления после его травмы. Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки.

Вообще, примечательно, что Тарасов во второй раз подряд получает настолько серьёзную травму. Думаю, стоит обратить внимание, на тот объем нагрузок, который ему дают.

Также известно, что «Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Плетикоса: «Надеюсь, „Спартак“ и „Ростов“ будут бороться за чемпионство»
Сегодня, 19:18 Комментарии7
Самедов: «У Шишкина есть шанс в „Спартаке“»
Сегодня, 17:48 Комментарии8
Филимонов: «Смолов закрепится в Испании, если будет прогрессировать»
Сегодня, 17:44 Комментарии2
«Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги
Сегодня, 17:37 Комментарии3
Самедов – о Кубке Легенд: «Приятно поиграть с легендарными людьми»
Сегодня, 17:30 Комментарии3
Крал: «Десятая строчка в РПЛ - не место „Спартака“»
Сегодня, 14:18 Комментарии72
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:53
Это Бузова ночью пришла и бейсбольной битой врезала.
grisser
grisser
сегодня в 18:33
А нафига?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:28
В жизни ничего просто так не бывает и ни что не проходит бесследно. За все приходиться платить.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 18:20
Хорошая находка для рубина, как такого вообще можно было взять.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100