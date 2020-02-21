Васильков: «В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности не сыграет»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков дал прогноз на сроки восстановления полузащитника «Рубина» . Сегодня 32-летний футболист сломал ногу. Медобследование диагностировало «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца — это период восстановления после его травмы. Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки.

Вообще, примечательно, что Тарасов во второй раз подряд получает настолько серьёзную травму. Думаю, стоит обратить внимание, на тот объем нагрузок, который ему дают.