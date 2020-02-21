Васильков: «В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности не сыграет»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков дал прогноз на сроки восстановления полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова. Сегодня 32-летний футболист сломал ногу. Медобследование диагностировало «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».
В этом сезоне Тарасов с большой долей вероятности уже не сыграет. Три месяца — это период восстановления после его травмы. Если бы он просто сломал малоберцовую кость, то уже через месяц смог бы играть. А вот разрыв синдесмоза — это всегда серьезно. Ему предстоит сложная операция и стягивание разорванной связки.
Вообще, примечательно, что Тарасов во второй раз подряд получает настолько серьёзную травму. Думаю, стоит обратить внимание, на тот объем нагрузок, который ему дают.
Также известно, что «Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги.