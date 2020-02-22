Анчелотти: «Перед матчем с „Арсеналом“ мы работали с прицелом на победу»

Наставник «Эвертона» прокомментировал неудачи «ирисок» в гостевых матчах с командами «большой шестерки» АПЛ . Последний раз «Эвертон» победил команду из «большой шестерки» на выезде в поединке Премьер-Лиги в 2013 году – тогда мерсисайдцы обыграли МЮ на «Олд Траффорд». Отметим, что вскоре «ириски» сыграют в гостях с «Арсеналом» в матче 27-го тура АПЛ .

Значит, ни одной победы? Да уж! Сейчас я буду плакать! Тогда пришло время выиграть! Конечно, нужно изменить психологию. Необходимо дать игрокам идею и уверенность в том, что мы можем сделать это, можем победить. Конечно, мы подготовились, чтобы попробовать победить в этой игре. Это будет тяжело, и это нормально, поскольку «Арсенал» сейчас намного лучше нас. Но [перед матчем] мы работали с прицелом на победу.