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Анчелотти: «Перед матчем с „Арсеналом“ мы работали с прицелом на победу»

сегодня, 10:05
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонЗавтра в 19:30 Не начался

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал неудачи «ирисок» в гостевых матчах с командами «большой шестерки» АПЛ. Последний раз «Эвертон» победил команду из «большой шестерки» на выезде в поединке Премьер-Лиги в 2013 году – тогда мерсисайдцы обыграли МЮ на «Олд Траффорд». Отметим, что вскоре «ириски» сыграют в гостях с «Арсеналом» в матче 27-го тура АПЛ.

Значит, ни одной победы? Да уж! Сейчас я буду плакать! Тогда пришло время выиграть! Конечно, нужно изменить психологию. Необходимо дать игрокам идею и уверенность в том, что мы можем сделать это, можем победить. Конечно, мы подготовились, чтобы попробовать победить в этой игре. Это будет тяжело, и это нормально, поскольку «Арсенал» сейчас намного лучше нас. Но [перед матчем] мы работали с прицелом на победу.

Отметим, что ранее Анчелотти высказался о форварде «Эвертона» Ришарлисоне.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:38
Удачи Арсеналу !
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