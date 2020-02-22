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Фонсека: «Думаю, мы можем квалифицироваться в Лигу чемпионов»

сегодня, 16:41

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что его команда способна выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона. При этом наставник римлян отметил, что непопадание в ЛЧ не станет провалом для его коллектива.  

Думаю, мы можем квалифицироваться в Лигу чемпионов. Я должен быть первым, кто верит в это, чтобы и футболисты поверили. Вместе с тем я должен сказать, что невыход в Лигу чемпионов не станет провалом. Как все говорили в начале, это «нулевой год», мы изменили [в команде] всё.

Сейчас «Рома», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. От зоны ЛЧ команду отделяют шесть баллов.

Напомним, что на неделе «Рома» обыграла «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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unoejk
unoejk ответил brodaga 05
сегодня в 16:51
привет я утром Де Брюйне Кевин назначил капитана шас смотрю Гнабри Серж обратно. Капитан.
Добрый день. Пока с таким не сталкивались. Возможно разовая ошибка. Пишите если повторится.

В 12:30 вы сменили капитана. В 12:31 был снова назначен Гнабри.
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