Фонсека: «Думаю, мы можем квалифицироваться в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что его команда способна выйти в Лигу чемпионов по итогам сезона. При этом наставник римлян отметил, что непопадание в ЛЧ не станет провалом для его коллектива.
Думаю, мы можем квалифицироваться в Лигу чемпионов. Я должен быть первым, кто верит в это, чтобы и футболисты поверили. Вместе с тем я должен сказать, что невыход в Лигу чемпионов не станет провалом. Как все говорили в начале, это «нулевой год», мы изменили [в команде] всё.
Сейчас «Рома», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. От зоны ЛЧ команду отделяют шесть баллов.
Напомним, что на неделе «Рома» обыграла «Гент» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
В 12:30 вы сменили капитана. В 12:31 был снова назначен Гнабри.
В 12:30 вы сменили капитана. В 12:31 был снова назначен Гнабри.