Кутроне: «Опыт работы в „Вулверхэмптоне“ помог мне вырасти»

Нападающий «Фиорентины» рассказал о своем опыте выступлений в чемпионате Англии за «Вулверхэмтон».

Опыт работы в «Вулвз» помог мне вырасти как личности и профессионалу. Я познакомился с новой культурой, новыми обычаями, действительно улучшил свой английский.

В футбольном плане я выучил новый способ игры с более высоким темпом.

Многие люди говорят, что я не адаптировался, но это неверно. Правда в том, что у тренерского штаба «Вулверхэмптона» была своя группа игроков, от которых никто не собирался отказываться.