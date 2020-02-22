ГлавнаяНовости

Кутроне: «Опыт работы в „Вулверхэмптоне“ помог мне вырасти»

сегодня, 16:21

Нападающий «Фиорентины» Патрик Кутроне рассказал о своем опыте выступлений в чемпионате Англии за «Вулверхэмтон»

Опыт работы в «Вулвз» помог мне вырасти как личности и профессионалу. Я познакомился с новой культурой, новыми обычаями, действительно улучшил свой английский. 

В футбольном плане я выучил новый способ игры с более высоким темпом. 

Многие люди говорят, что я не адаптировался, но это неверно. Правда в том, что у тренерского штаба «Вулверхэмптона» была своя группа игроков, от которых никто не собирался отказываться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кураньи: «Кокорин - один из самых талантливых футболистов, с кем я играл»
Сегодня, 17:33 Комментарии0
Перес: «В „Барсе“ много говорят о своей молодёжи, но на деле всё наоборот»
Сегодня, 17:03 Комментарии4
Фонсека: «Думаю, мы можем квалифицироваться в Лигу чемпионов»
Сегодня, 16:41 Комментарии1
«Аталанта» готова продлить контракт с Гасперини
Сегодня, 16:04 Комментарии2
Анчелотти: «Эриксен очень похож на Пирло»
Сегодня, 15:45 Комментарии5
Сенна: «Российские клубы недотягивают до высшего уровня»
Сегодня, 15:34 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 17:19
Ну, давай, Кутроне, покажи уже чему научился. Тем более в «Фиорентине» нет конкурентов и сидеть на лавке не приходится. Только сам трансфер к волкам был странный. Зачем брали?
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 16:40
привет я утром Де Брюйне Кевин назначил капитана шас смотрю Гнабри Серж обратно. Капитан.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100