«Аталанта» готова продлить контракт с Гасперини

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси в интервью телеканалу Bergamo заявил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.
Давайте сперва закончим сезон, а затем будем думать о планировании, структуре и организации.
Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном. Мы уже обсуждаем с ним продление контракта.
Напомним, что недавно «Аталанта» разгромила «Валенсию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Аталанта при Гасперини пишет историю....
Впервые в ЛЧ...и сразу в плейофф ЛЧ...и сразу разгром Валенсии...
До прихода Гасперини самым дорогим исходящим трансфером «Аталанты» была продажа Маноло Габбьядини «Ювентусу» в 2012 году за 8,5 млн евро. За три сезона с Джан Пьеро клуб продал шесть футболистов на сумму 145 млн евро......
Клуб обрёл финансовую стабильность.....и это при 14-й зарплатной ведомости в Лиге....
.....и некоторые ещё думают продлевать ли с тренером контракт...))))
Аталанта при Гасперини пишет историю....
Впервые в ЛЧ...и сразу в плейофф ЛЧ...и сразу разгром Валенсии...
До прихода Гасперини самым дорогим исходящим трансфером «Аталанты» была продажа Маноло Габбьядини «Ювентусу» в 2012 году за 8,5 млн евро. За три сезона с Джан Пьеро клуб продал шесть футболистов на сумму 145 млн евро......
Клуб обрёл финансовую стабильность.....и это при 14-й зарплатной ведомости в Лиге....
.....и некоторые ещё думают продлевать ли с тренером контракт...))))