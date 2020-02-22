«Аталанта» готова продлить контракт с Гасперини

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сегодня, 16:04

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси в интервью телеканалу Bergamo заявил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером команды .

Давайте сперва закончим сезон, а затем будем думать о планировании, структуре и организации. Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном. Мы уже обсуждаем с ним продление контракта.

Напомним, что недавно «Аталанта» разгромила «Валенсию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.