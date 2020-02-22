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«Аталанта» готова продлить контракт с Гасперини

сегодня, 16:04

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси в интервью телеканалу Bergamo заявил, что клуб готов продлить контракт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини

Давайте сперва закончим сезон, а затем будем думать о планировании, структуре и организации. 

Мы будем рады, если Гасперини станет нашим Фергюсоном. Мы уже обсуждаем с ним продление контракта. 

Напомним, что недавно «Аталанта» разгромила «Валенсию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.  

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violent
violent
сегодня в 16:42
а гасперини тем более готов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:19
Без вопросов...
Аталанта при Гасперини пишет историю....
Впервые в ЛЧ...и сразу в плейофф ЛЧ...и сразу разгром Валенсии...
До прихода Гасперини самым дорогим исходящим трансфером «Аталанты» была продажа Маноло Габбьядини «Ювентусу» в 2012 году за 8,5 млн евро. За три сезона с Джан Пьеро клуб продал шесть футболистов на сумму 145 млн евро......
Клуб обрёл финансовую стабильность.....и это при 14-й зарплатной ведомости в Лиге....

.....и некоторые ещё думают продлевать ли с тренером контракт...))))
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