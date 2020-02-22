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«Марсель» уступил «Нанту» на своём поле

сегодня, 21:26
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель1 : 3Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Марсель» потерпел поражение от «Нанта». Счет в матче на 34-й минуте открыл хавбек гостей Энтони Лимбомбе, «Марсель» сравнял счет через 5 минут точным ударом Моргана Сансона. Затем отличился полузащитник «Нанта» Бамба Кадер, забив на 53-й минуте. Точку в матче поставил автогол защитника хозяев Альваро Гонсалеса.

В турнирной таблице «Марсель» на второй строчке (52 очка), «Нант» поднялся на 10-е место (37 очков).

Марсель, стадион Велодром

«Марсель» - «Нант» 1:3 (1:1)
Голы: Сансон 39 - Лимбомбе 34, Бамба 53, Гонсалес 90+1 (автогол)

«Марсель»: Манданда, Сарр, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Ронже (Аке 71), Камара (Стротман 71), Сансон, Жермен (Лопес 81), Бенедетто, Пайет
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре.

«Нант»: Ляфон, Аппиа, Жиротто, Паллуа, Траоре, Абид, Луза, Бамба, Блас (Крхин 90), Лимбомбе (Туре 74), Саймон
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан.

Предупреждения: Амави 44, Саймон 45+1, Траоре 62, Жиротто 65

Судья: Мигелгорри Жером.

В прошлом туре «Марсель» обыграл «Лилль», «Нант» сыграл вничью с «Метцем».

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