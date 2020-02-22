«Крылья Советов» обыграли «Торпедо»

«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в товарищеском матче.
«Крылья Советов» — «Торпедо» 2:0 (0:0)
Голы: Радонич 54, Мияйлович 76.
Нереализованный пенальти: Рязанцев («Торпедо») 74 (вратарь)
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Терехов (Кабутов 30, Гацкан 60), Попович (Иванов 46), Радонич.
«Торпедо»: Филиппов, Шоркин, Божин, Нетфуллин, Адаев, Гордюшенко, Рязанцев, Самсонов (Магаль 72), Лебеденко (Кертанов 60), Сергеев, Руденко (Галоян 80).
Ранее «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо».