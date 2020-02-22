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«Крылья Советов» обыграли «Торпедо»

сегодня, 20:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Крылья Советов» одержали победу над «Торпедо» в товарищеском матче.

«Крылья Советов» — «Торпедо» 2:0 (0:0)
Голы: Радонич 54, Мияйлович 76.

Нереализованный пенальти: Рязанцев («Торпедо») 74 (вратарь)

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Терехов (Кабутов 30, Гацкан 60), Попович (Иванов 46), Радонич.

«Торпедо»: Филиппов, Шоркин, Божин, Нетфуллин, Адаев, Гордюшенко, Рязанцев, Самсонов (Магаль 72), Лебеденко (Кертанов 60), Сергеев, Руденко (Галоян 80).

Ранее «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо».

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