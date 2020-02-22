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Голы Роналду и Рэмзи принесли «Ювентусу» победу над СПАЛом

сегодня, 21:54
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» одержал победу над СПАЛом благодаря голам Криштиану Роналду и Аарона Рэмзи.

В турнирной таблице туринцы на первой строчке (60 очков), СПАЛ - первый с конца (15 очков).

Феррара, стадион Паоло Мацца

СПАЛ - «Ювентус» 1:2 (0:1)
Голы: Петанья 69 (пенальти) - Роналду 39, Рэмзи 60

СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Миссироли (Тунжов 80), Вальдифиори, Кастро (Фарес 60), Стрефезза , Петанья, Валоти
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Кьеллини (де Лигт 54), Сандро, Куадрадо, Рэмзи (Рабьо 73), Бентанкур, Матюиди (Бернардески 79), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Валоти 19, Зуканович 45+1, Матюиди 78

Судья: Ла Пенна Федерико.

В прошлом туре «Юве» обыграл «Брешию».

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Все комментарии
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Lucky luciano
сегодня в 22:16
ответь на спортсе, я тебе коммент написал
Я тебе в инстаграме ответил. Правда, не сразу узнал там тебя по аватарке, всё-таки не ожидал, что парни будут ставить такие аватарки. Но потом вспомнил, что ты за Роналду же болеешь...
В общем, читай в инстаграме)
Charismatic
Charismatic ответил Lucky luciano
сегодня в 22:16
я так понимаю это бан на сутки?и премодерация где-то близко?
Я так понимаю из-за таких как ты обычных пользователей банят на сутки ни за что? А такие как посох сидят безнаказанными. Ох уж эти ювентийцы, чуть что - сразу жаловаться.
drug01
drug01
сегодня в 22:15
С победой !
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
сегодня в 22:15
Про манию величия пишет юзер с ником, в котором он себя ставит выше всех. Забавно. Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются. На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
Разве что только в твоём случае. Аха-ха)
Charismatic
Charismatic ответил Lucky luciano
сегодня в 22:15
в первом тайме равная,во втором должны были 3-0 заканчивать
Да не, Юве бы не позволили 3-0 проиграть. Чемоданчик то уплатили.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладно вам
сегодня в 22:14
Про манию величия пишет юзер с ником, в котором он себя ставит выше всех. Забавно. Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются. На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
я так понимаю это бан на сутки?и премодерация где-то близко?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил свинина
сегодня в 22:14
Ты бы лучше, на Лион свой посох поберег.
Не переживай, для всех хейтеров и всех матчей посохов хватит. Аха-ха)
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Да ладно вам
сегодня в 22:14
Про манию величия пишет юзер с ником, в котором он себя ставит выше всех. Забавно. Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются. На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
ответь на спортсе, я тебе коммент написал
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:13
Главное, что ты смотришь, в перерывах между распусканием слухов, аха-ха) А вот середняку из милана сегодня кирдык.)
так это каталонский...
свинина
свинина ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:12
Бедные хейтеры, теперь всю ночь на посохе государя елозить будут. Аха-ха)
Ты бы лучше, на Лион свой посох поберег.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:12
Левейшая пенка за всю историю ВАРа. Ну и к самому ВАРу и претензий то нет, ведь он не работал, поэтому у Ле Пенны появился шанс снова отличится перед китайскими спонсорами. С победой. Как тебе сегодня игра? Рэмзи жутко бесит.
в первом тайме равная,во втором должны были 3-0 заканчивать
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:11
У тебя так и не проходит мания величия. И помни смысл поговорки, - "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним" Аха-ха)
Про манию величия пишет юзер с ником, в котором он себя ставит выше всех. Забавно.
Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются.
На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
Strikers188
Strikers188 ответил Медив
сегодня в 22:11
Пока 2 его гола в этом сезоне оказались более чем результативными,во всех смыслах
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Sebastian Eniston
сегодня в 22:11
Он с большой буквы П
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:11
Бедные хейтеры, теперь всю ночь на посохе государя елозить будут. Аха-ха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:09
Че это против 20й команды Сериала не подключили судей?не вижу удаление и пеньку,тут чет не чисто
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:09
почему не поцеловал Квадрадо?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
сегодня в 22:08
Главное, что тебя мои комментарии задевают и ты не можешь промолчать. Вот, что важно. Ведь мы сюда заходим посмеяться и ты - весьма весомая часть нашего смеха)
У тебя так и не проходит мания величия. И помни смысл поговорки, - "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним"

Аха-ха)
Медив
Медив ответил Strikers188
сегодня в 22:07
Глянем завтра, кто станет жертвой Рэмзи
Лол, проклятие все еще работает, то я перестал следить?:)
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Шатаут
сегодня в 22:05
За это болеть не надо.... Болей за лучшего игрока мира... Он сегодня покер сделал... Играл божественно... Подумай...
Спасибо за совет. Всегда мечтал послушать совет от поклонников того, кто сам себя признал геем в разговоре с Коке.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Sebastian Eniston
сегодня в 22:05
Вон Лукаку не заиграл в Апл,а в Сериале на ровне с Рэмзи божила
Valeron112
Valeron112
сегодня в 22:04
НЕ ну не смешно))) Серия А - теперь комедия 2-х клоунов .... один налоел - Интер подтвердит.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Sebastian Eniston
сегодня в 22:04
А что не так?
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:03
Главное, что ты смотришь, в перерывах между распусканием слухов, аха-ха) А вот середняку из милана сегодня кирдык.)
Главное, что тебя мои комментарии задевают и ты не можешь промолчать. Вот, что важно. Ведь мы сюда заходим посмеяться и ты - весьма весомая часть нашего смеха)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 22:03
В Апл так и не заиграл а юве заташил,заметьте не судья,а Рэмзи. Герой матча
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 22:03
Рэмзи в Арсенале был дном,а тут заташил ювку,первая чистая победа юве в этом сезоне?
Рэмзи в Арсенале дном))) болельщик Ливерпуля))))
Шатаут
Шатаут ответил Да ладно вам
сегодня в 22:03
Аха, они каждую игру так играют. Ни разу в этом году лучше ещё не играли. Мало того, что игра вырвиглаз, смотреть которую - себя мучить, так ещё то соперников удалят ни за что, то пенальти на ровном месте нарисуют. Как можно за это болеть?
За это болеть не надо.... Болей за лучшего игрока мира... Он сегодня покер сделал... Играл божественно... Подумай...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 22:02
Рэмзи в Арсенале был дном,а тут заташил ювку,первая чистая победа юве в этом сезоне?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Да ладно вам
сегодня в 22:02
Аха, они каждую игру так играют. Ни разу в этом году лучше ещё не играли. Мало того, что игра вырвиглаз, смотреть которую - себя мучить, так ещё то соперников удалят ни за что, то пенальти на ровном месте нарисуют. Как можно за это болеть?
Главное, что ты смотришь, в перерывах между распусканием слухов, аха-ха)
А вот середняку из милана сегодня кирдык.)
Антон Иванов 1
Антон Иванов 1 ответил NGYRZ
сегодня в 22:00
Только Барселона из 500 передач за матч 400 делает вперед и на обострение, а Ювентус из 500 те же 400 делает назад в защиту!
ахах, в обострение)) ты застрял во временах хави и иньесты) многие там сейчас в барсе в обострение дать могут? если только ноги соперникам
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