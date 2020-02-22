Голы Роналду и Рэмзи принесли «Ювентусу» победу над СПАЛом

В матче 25-го тура Серии А «Ювентус» одержал победу над СПАЛом благодаря голам Криштиану Роналду и Аарона Рэмзи.
В турнирной таблице туринцы на первой строчке (60 очков), СПАЛ - первый с конца (15 очков).
Феррара, стадион Паоло Мацца
СПАЛ - «Ювентус» 1:2 (0:1)
Голы: Петанья 69 (пенальти) - Роналду 39, Рэмзи 60
СПАЛ: Бериша, Ранхель Ционек, Бонифаци, Зуканович, Реца, Миссироли (Тунжов 80), Вальдифиори, Кастро (Фарес 60), Стрефезза , Петанья, Валоти
Главный тренер: Ди Бьяджо Луиджи.
«Ювентус»: Щесны, Данило, Ругани, Кьеллини (де Лигт 54), Сандро, Куадрадо, Рэмзи (Рабьо 73), Бентанкур, Матюиди (Бернардески 79), Дибала, Криштиану Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Валоти 19, Зуканович 45+1, Матюиди 78
Судья: Ла Пенна Федерико.
В прошлом туре «Юве» обыграл «Брешию».
В общем, читай в инстаграме)
В общем, читай в инстаграме)
Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются.
На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
Что касается поговорок, то последним смеётся тормоз...либо тот, над кем смеются.
На Соккере есть такой пЭрсонаж, аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
А вот середняку из милана сегодня кирдык.)
А вот середняку из милана сегодня кирдык.)