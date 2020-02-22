«Лейпциг» уничтожил «Шальке» и сократил отставание от «Баварии»

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке», отправив в ворота гельзенкирхенцев пять безответных мячей.
В турнирной таблице «Лейпциг» поднялся на вторую строчку (48 очков), отставая от «Баварии» на 1 очко. «Шальке» на 6-м месте (36 очков).
Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена
«Шальке-04» - «РБ Лейпциг» 0:5 (0:1)
Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89
«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни (Шёпф 55), Омар, Сердар (Грегоритч 70), Арит, Матондо (Кутуджу 46), Раман
Главный тренер: Вагнер Дэвид.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер (Айдара 65), Мукиеле, Забитцер, Нкунку, Анхелиньо, Шик (Поульсен 54), Вернер (Форсберг 75)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Раман 3, Лаймер 5, Арит 43, Вернер 57, Упамекано 78
Судья: Штегеманн Саша.
В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Вердер».
Этот Лейпциг уже не остановить...
Этот Лейпциг уже не остановить...
За 10 лет такой прогресс, нашим стоит поучиться. Хотя понимаю, что этого не будет никогда.
За 10 лет такой прогресс, нашим стоит поучиться. Хотя понимаю, что этого не будет никогда.