«Лейпциг» уничтожил «Шальке» и сократил отставание от «Баварии»

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сегодня, 22:20

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке», отправив в ворота гельзенкирхенцев пять безответных мячей.

В турнирной таблице «Лейпциг» поднялся на вторую строчку (48 очков), отставая от «Баварии» на 1 очко. «Шальке» на 6-м месте (36 очков).

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «РБ Лейпциг» 0:5 (0:1)

Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни (Шёпф 55), Омар, Сердар (Грегоритч 70), Арит, Матондо (Кутуджу 46), Раман

Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер (Айдара 65), Мукиеле, Забитцер, Нкунку, Анхелиньо, Шик (Поульсен 54), Вернер (Форсберг 75)

Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Раман 3, Лаймер 5, Арит 43, Вернер 57, Упамекано 78

Судья: Штегеманн Саша.

В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Вердер».