ГлавнаяНовости

«Лейпциг» уничтожил «Шальке» и сократил отставание от «Баварии»

сегодня, 22:20
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)0 : 5Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке», отправив в ворота гельзенкирхенцев пять безответных мячей.

В турнирной таблице «Лейпциг» поднялся на вторую строчку (48 очков), отставая от «Баварии» на 1 очко. «Шальке» на 6-м месте (36 очков).

Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена

«Шальке-04» - «РБ Лейпциг» 0:5 (0:1)
Голы: Забитцер 1, Вернер 61, Хальстенберг 68, Анхелиньо 81, Форсберг 89

«Шальке-04»: Нюбель, Кенни, Кабак, Настасич, Очипка, МакКенни (Шёпф 55), Омар, Сердар (Грегоритч 70), Арит, Матондо (Кутуджу 46), Раман
Главный тренер: Вагнер Дэвид.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Лаймер (Айдара 65), Мукиеле, Забитцер, Нкунку, Анхелиньо, Шик (Поульсен 54), Вернер (Форсберг 75)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Раман 3, Лаймер 5, Арит 43, Вернер 57, Упамекано 78

Судья: Штегеманн Саша.

В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Вердер».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал Сосьедад» разгромил «Валенсию»
Сегодня, 22:25 ВидеоКомментарии9
«Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Лестером»
Сегодня, 22:21 ВидеоКомментарии26
Голы Роналду и Рэмзи принесли «Ювентусу» победу над СПАЛом
Сегодня, 21:54 ВидеоКомментарии90
«Марсель» уступил «Нанту» на своём поле
Сегодня, 21:26 ВидеоКомментарии3
«Локомотив» обыграл Чайку»
Сегодня, 20:55 Комментарии6
«Крылья Советов» обыграли «Торпедо»
Сегодня, 20:26 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Atist
Atist
сегодня в 23:26
Лейпциг с победой!
Valeron112
Valeron112
сегодня в 23:02
Вот интрига Аталанта и Лейбциг--воу даёшь интригу полофинала ЛЧ (р народ поржот) , а я не чмлки - ))))
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:55
Баварии и Тоттенхэму нечего ловить... Этот Лейпциг уже не остановить...
хорошо сказал!в рифму!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:54
Победы Лейпцигу в БЛ!!!
Brugzash
Brugzash
сегодня в 22:50
Лейпциг с победой!
Жека10
Жека10
сегодня в 22:50
классно играют,в ЛЧ тоже хорошие шансы пройти дальше
112910415
112910415
сегодня в 22:45
монстры !
борька
борька
сегодня в 22:43
Лепцих разыгрался! Молодцы!
ЮНВA
ЮНВA ответил 25процентный клоун
сегодня в 22:40
Главное, что не за спартак
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:37
Баварии и Тоттенхэму нечего ловить...
Этот Лейпциг уже не остановить...
beefs
beefs
сегодня в 22:35
Лейпциг серьезно настроен, еще не все сказал...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:31
Шальке не хватает Тедеско
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ЮНВA
сегодня в 22:30
Я за Атлетико
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 22:25
Буду топить за Лейпциг в гонке.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 22:25
Браво!)
За 10 лет такой прогресс, нашим стоит поучиться. Хотя понимаю, что этого не будет никогда.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 22:23
Очень сильны эти ребята!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100