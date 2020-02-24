ГлавнаяНовости

Маттеус: «„Бавария“ – фаворит. „Челси“ не так силён, как в прошлые годы»

сегодня, 12:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 23:00 Не начался

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился ожиданиями от первого матча мюнхенской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Бавария» является фаворитом в этом противостоянии. «Челси» уже не так силен, как в прошлые годы, с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

У «Челси» молодая команда, которая сильно изменилась. Думаю, что «Бавария» пройдет в четвертьфинал, показав два отличных матча. По качеству игры «Бавария» значительно опережает «Челси». В Премьер-Лиге лондонцы лишь на четвертом месте, более чем на 30 очков уступают «Ливерпулю». Плюс Канте получил травму.

В общем, «Челси» уже не похож на «Челси» прошлых лет.

Ранее ожиданиями от матча поделился нападающий «Баварии» Томас Мюллер

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хендерсон: «Почему бы „Ливерпулю“ не сделать камбэк в матче с „Атлетико“?»
Сегодня, 13:47 Комментарии1
Луис: «Не сомневаюсь, что Азар добьется успеха в „Реале“»
Сегодня, 13:40 Комментарии0
Г. Невилл: «Обамеянг - один из лучших игроков АПЛ. Его недооценивают»
Сегодня, 13:33 Комментарии1
Матюиди: «Я останусь в „Ювентусе“»
Сегодня, 13:19 Комментарии1
Клопп: «Чем клуб успешнее, тем легче вести переговоры с игроками»
Сегодня, 12:52 Комментарии0
Тер Штеген: «Хотим показать лучшую версию „Барселоны“ в ближайших матчах»
Сегодня, 12:42 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 13:06
Баварии удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100