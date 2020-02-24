Маттеус: «„Бавария“ – фаворит. „Челси“ не так силён, как в прошлые годы»

Бывший полузащитник «Баварии» поделился ожиданиями от первого матча мюнхенской команды в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Бавария» является фаворитом в этом противостоянии. «Челси» уже не так силен, как в прошлые годы, с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.

У «Челси» молодая команда, которая сильно изменилась. Думаю, что «Бавария» пройдет в четвертьфинал, показав два отличных матча. По качеству игры «Бавария» значительно опережает «Челси». В Премьер-Лиге лондонцы лишь на четвертом месте, более чем на 30 очков уступают «Ливерпулю». Плюс Канте получил травму.

В общем, «Челси» уже не похож на «Челси» прошлых лет.