Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»

Главный тренер «Ромы» заявил, что римляне хотят выкупить защитника «Манчестер Юнайтед» и хавбека «Арсенала» , который выступают за итальянский клуб на правах аренды:

Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом. Он очень легко адаптировался к итальянскому футболу. В «Роме» его все любят. Хочу, чтобы Смоллинг остался. Общаемся на эту тему. Не знаю, насколько это возможно в связи с ситуацией в МЮ . Однако Крис очень важен для нас. Меня радует его каждодневное отношение к делу. По этим причинам и хочу, чтобы Смоллинг остался.

Мхитарян по ходу сезона получал травмы, однако сейчас он возвращается и доказывает свое мастерство. Он принимает отличные решения на поле, поэтому хочу, чтобы и он тоже остался с нами.