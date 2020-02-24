Тер Штеген: «Хотим показать лучшую версию „Барселоны“ в ближайших матчах»

Голкипер «Барселоны» порассуждал о предстоящих матчах против «Наполи» в Лиге чемпионов и «Реала» в чемпионате Испании.

Готовы ли мы к играм против «Наполи» и «Реала»? Конечно. Я верю в нашу игру. Нас ждут отличные матчи, все в команде хотят получить максимальное удовольствие от этих игр, и мы всегда хотим быть на 100% готовыми к матчам.

Нам нужно было пару недель на адаптацию, сейчас мы играем в очень сложном стиле. Поражения будут всегда, потому что это футбол, но мы хотим показать лучшую версию «Барселоны» в этих играх.