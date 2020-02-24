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Тер Штеген: «Хотим показать лучшую версию „Барселоны“ в ближайших матчах»

сегодня, 12:42
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген порассуждал о предстоящих матчах против «Наполи» в Лиге чемпионов и «Реала» в чемпионате Испании.

Готовы ли мы к играм против «Наполи» и «Реала»? Конечно. Я верю в нашу игру. Нас ждут отличные матчи, все в команде хотят получить максимальное удовольствие от этих игр, и мы всегда хотим быть на 100% готовыми к матчам.

Нам нужно было пару недель на адаптацию, сейчас мы играем в очень сложном стиле. Поражения будут всегда, потому что это футбол, но мы хотим показать лучшую версию «Барселоны» в этих играх.

Ранее «Барселона» огласила заявку на матч ЛЧ с «Наполи».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:31
Лучшая версия должна быть в финале.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:05
Тер Штеген думает что ближайщих матчах он будет играть против Эйбаров)
Аpбитр
Аpбитр ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:56
Добрый день. Не могу разобраться откуда у Галатасарая за вчерашний день набежало 28 очков. Иммобиле -12, Филипе - 2, Альберто -2, больше никто не играл. Итого -16. Заранее извиняюсь если ошибся.
Добрый день.
Будем проверять.
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