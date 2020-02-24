Клопп: «Не понимаю разговоров о том, что „Ливерпуль“ – лучшая команда мира»

Главный тренер «Ливерпуля» порассуждал о том, является ли его команда на сегодняшний день лучшей в мире.

Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Конечно, такие утверждения приятны, так как это лучше, чем быть худшей командой. Обычно лучшими командами мира называют «Реал», «Барселону» и «Ман Сити». В «Ливерпуле» самым важным является самоотдача, которая исходит от наличия очень хороших футболистов.

Думаю, если говорить о всем мире, то «Ливерпуль» принадлежит к числу топ-клубов.