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Клопп: «Не понимаю разговоров о том, что „Ливерпуль“ – лучшая команда мира»

сегодня, 12:24

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о том, является ли его команда на сегодняшний день лучшей в мире.

Не понимаю разговоров о лучшей команде мира. Конечно, такие утверждения приятны, так как это лучше, чем быть худшей командой. Обычно лучшими командами мира называют «Реал», «Барселону» и «Ман Сити». В «Ливерпуле» самым важным является самоотдача, которая исходит от наличия очень хороших футболистов.

Думаю, если говорить о всем мире, то «Ливерпуль» принадлежит к числу топ-клубов.

Ранее Клопп объяснил, что почему Эрлинг Холанд выбрал «Боруссию». 

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Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:54
Лига Чемпионов покажет..
Она уже показала в прошлом году
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:30
Лига Чемпионов покажет..
azures
azures
сегодня в 13:15
Скромничает.
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