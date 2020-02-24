Инсинье: «„Наполи“ должен выйти на матч с „Барсой“ с правильным настроем»

Полузащитник «Наполи» поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Наша концентрация должна стать максимальной как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Впереди тяжелый матч, и мы готовимся показать лучший футбол. Получится увлекательная схватка. «Наполи» должен выйти на поле с правильным настроем. Дома хотим показать отличное выступление и добиться хорошего результата. У нас не должно быть страха.