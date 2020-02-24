ГлавнаяНовости

Инсинье: «„Наполи“ должен выйти на матч с „Барсой“ с правильным настроем»

сегодня, 15:09
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗавтра в 23:00 Не начался

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Наша концентрация должна стать максимальной как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Впереди тяжелый матч, и мы готовимся показать лучший футбол. Получится увлекательная схватка. «Наполи» должен выйти на поле с правильным настроем. Дома хотим показать отличное выступление и добиться хорошего результата. У нас не должно быть страха.

 

Также о предстоящем матче порассуждал главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Джака прокомментировал инцидент с капитанской повязкой
Сегодня, 16:51 Комментарии0
Алькантара: «„Бавария“ - мой дом. Мой сын родился здесь»
Сегодня, 16:39 Комментарии1
Джеррард: «Хендерсон является важнейшим футболистом „Ливерпуля“»
Сегодня, 16:18 Комментарии1
Исак: «„Боруссия“ – в прошлом. Не думаю о возвращении»
Сегодня, 16:10 Комментарии1
Тер Штеген: «„Барселона“ приспосабливается к требованиям Сетьена»
Сегодня, 15:31 Комментарии1
Ван Перси: «МЮ должен купить Кавани. Эдинсон - голевая машина»
Сегодня, 15:21 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Mekrash
Mekrash
сегодня в 16:33
Шансов мало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100