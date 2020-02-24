Клопп: «Чем клуб успешнее, тем легче вести переговоры с игроками»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как выступление команды связано с ее трансферами:
Если футболисты видят, что клуб успешен, то с ними легче вести переговоры. С другой стороны, сложнее усилить команду, потому что игроки начинают думать о своем игровом времени.
Нам нужны те футболисты, которые готовы сражаться за наш клуб, за место в составе, хотят прогрессировать. У нас есть такие игроки. Новички должны точно так же относиться к делу.
Сейчас у нашей команды хороший возраст. Возможно, что через два или три года это будет не так, но сейчас у нас все в порядке. Сейчас у нас существует много вещей, о которых стоит подумать. Будет интересно.
Ранее Клопп заявил, что не считает мерсисайдцев самым сильным клубом в мире.