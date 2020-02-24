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Клопп: «Чем клуб успешнее, тем легче вести переговоры с игроками»

сегодня, 12:52

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как выступление команды связано с ее трансферами:

Если футболисты видят, что клуб успешен, то с ними легче вести переговоры. С другой стороны, сложнее усилить команду, потому что игроки начинают думать о своем игровом времени.

Нам нужны те футболисты, которые готовы сражаться за наш клуб, за место в составе, хотят прогрессировать. У нас есть такие игроки. Новички должны точно так же относиться к делу.

Сейчас у нашей команды хороший возраст. Возможно, что через два или три года это будет не так, но сейчас у нас все в порядке. Сейчас у нас существует много вещей, о которых стоит подумать. Будет интересно.

Ранее Клопп заявил, что не считает мерсисайдцев самым сильным клубом в мире. 

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