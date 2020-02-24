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Лэмпард: «Рад, что Жиру остался в „Челси“»

сегодня, 14:14

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард похвалил форварда Оливье Жиру:

Даже когда не играл, он был вовлечен в команду. Я уже говорил в январе, что Жиру показывает себя с лучших сторон. Вот почему он может показывать такую блестящую игру, как в матче с «Тоттенхэмом». Он является самоотверженной личностью. Сейчас это наш игрок. Однако в январе он мог уйти. Рад, что этого не произошло. Я счастлив этому факту.

Он очень силен, является чемпионом мира. Он понимает, что важен команде. Жиру прекрасно ладит с молодыми футболистами и усердно тренируется. Нам не хватало его голов в атаке.

Ранее Жиру поделился эмоциями после победы над «Тоттенхэмом». 

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:21
Лэмпс хотел сплавить многих,но в итоге они и тащат))Ирония))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:20
Плохо, что ты еще в "Челси"...
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 14:17
Удачи!
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