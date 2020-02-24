Луис: «Не сомневаюсь, что Азар добьется успеха в „Реале“»

Защитник «Арсенала» порассуждал об амбициях полузащитника в «Реале».

Нынешнее положение Эдена не должно вызывать тревогу, подобное может случиться с любым футболистом. Мне грустно за него, потому что я знаю его, он прекрасный игрок и человек. У него пока не было шансов играть непрерывно, чтобы доказать свой высокий уровень. Не сомневаюсь, он добьется успеха в «Реале».