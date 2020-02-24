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Луис: «Не сомневаюсь, что Азар добьется успеха в „Реале“»

сегодня, 13:40

Защитник «Арсенала» Давид Луис порассуждал об амбициях полузащитника Эдена Азара в «Реале».

Нынешнее положение Эдена не должно вызывать тревогу, подобное может случиться с любым футболистом. Мне грустно за него, потому что я знаю его, он прекрасный игрок и человек. У него пока не было шансов играть непрерывно, чтобы доказать свой высокий уровень. Не сомневаюсь, он добьется успеха в «Реале».

Напомним, что после перехода Азара в «Реал» из «Челси» прошлым летом Эден пропустил большую часть матчей из-за травм. Бельгиец сыграл лишь в 10 матчах в Примере и забил 1 гол.

Совсем недавно Азар вновь получил травму.

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