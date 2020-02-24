Хендерсон: «Почему бы „Ливерпулю“ не сделать камбэк в матче с „Атлетико“?»

Полузащитник «Ливерпуля» заявил, что «красные» способны пройти «Атлетико» в 1/16 финала Лиги чемпионов:

У нас были неудачи и невнятные выступления в этом сезоне. Были проблемы из-за травм. Однако мы достойно реагировали на это. Мы давно не проигрывали, как это произошло недавно. Но мы правильно отреагировали на это. Причина этого проста. Мы не делаем сверх того уровня, который нам нужен. Рассматриваем каждую неудачу как проблему, которая имеет решение. Мы привыкли находить эти решения.

Разочарованы поражением от «Атлетико». Однако это всего лишь первый матч из двух. Почему бы не изменить ситуацию в паре через три недели, сделав камбэк? Ведь ответная игра состоится на «Энфилде».

Однако мы сейчас сосредоточены лишь на следующем матче и только на следующем. А игра с «Атлетико» будет уже в следующем месяце.