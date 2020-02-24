ГлавнаяНовости

Хендерсон: «Почему бы „Ливерпулю“ не сделать камбэк в матче с „Атлетико“?»

сегодня, 13:47
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико11.03.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон заявил, что «красные» способны пройти «Атлетико» в 1/16 финала Лиги чемпионов:

У нас были неудачи и невнятные выступления в этом сезоне. Были проблемы из-за травм. Однако мы достойно реагировали на это. Мы давно не проигрывали, как это произошло недавно. Но мы правильно отреагировали на это. Причина этого проста. Мы не делаем сверх того уровня, который нам нужен. Рассматриваем каждую неудачу как проблему, которая имеет решение. Мы привыкли находить эти решения.

Разочарованы поражением от «Атлетико». Однако это всего лишь первый матч из двух. Почему бы не изменить ситуацию в паре через три недели, сделав камбэк? Ведь ответная игра состоится на «Энфилде».

Однако мы сейчас сосредоточены лишь на следующем матче и только на следующем. А игра с «Атлетико» будет уже в следующем месяце.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ван Перси: «МЮ должен купить Кавани. Эдинсон - голевая машина»
Сегодня, 15:21 Комментарии0
Клопп: «Нам нужно показать себя с лучшей стороны в игре с „Вест Хэмом“»
Сегодня, 15:09 Комментарии3
Инсинье: «„Наполи“ должен выйти на матч с „Барсой“ с правильным настроем»
Сегодня, 15:09 ФотоКомментарии0
Лэмпард: «Рад, что Жиру остался в „Челси“»
Сегодня, 14:14 Комментарии3
Луис: «Не сомневаюсь, что Азар добьется успеха в „Реале“»
Сегодня, 13:40 Комментарии0
Г. Невилл: «Обамеянг - один из лучших игроков АПЛ. Его недооценивают»
Сегодня, 13:33 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 14:34
Вспомнил матч против Ювентуса, когда Сема яйца показывал после 2:0. Где потом он был со своими яйцами все так же помнят. В этот раз обошлось без яиц, но в итоге все будет как и тогда.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:13
Без шансов, матрасов с выходом
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:13
Камбэк, это когда прошли после поражения 3:0.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 14:10
Главное чтобы камшота не случилось
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:53
Все возможно, но будет нелегко
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100