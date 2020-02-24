Г. Невилл: «Обамеянг - один из лучших игроков АПЛ. Его недооценивают»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» похвалил форварда «Арсенала» :

Все, в том числе и я, не рассматривали Обамеянга как футболиста высочайшего класса. Мы так думали только об Агуэро, Кейне, Салахе, Мане, Фирмино...

Чувствую, что люди недооценивают Обамеянга. Может быть, это связано с его переходом в АПЛ . Многие задавались вопросами. Почему топ-клубы не купили его? Почему он перешел именно в «Арсенал»? Почему Клопп не взял его в «Ливерпуль»? Я и сам задавался этими вопросами. Однако он показывает высокий уровень все это время. В матче с «Эвертоном» он был невероятен.