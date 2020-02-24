Г. Невилл: «Обамеянг - один из лучших игроков АПЛ. Его недооценивают»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл похвалил форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга:
Все, в том числе и я, не рассматривали Обамеянга как футболиста высочайшего класса. Мы так думали только об Агуэро, Кейне, Салахе, Мане, Фирмино...
Чувствую, что люди недооценивают Обамеянга. Может быть, это связано с его переходом в АПЛ. Многие задавались вопросами. Почему топ-клубы не купили его? Почему он перешел именно в «Арсенал»? Почему Клопп не взял его в «Ливерпуль»? Я и сам задавался этими вопросами. Однако он показывает высокий уровень все это время. В матче с «Эвертоном» он был невероятен.
Кажется, что Обамеянг не переживает, что перешел в «Арсенал». Поэтому у него и не было проблем с клубом вне поля. Сейчас можно утверждать, что он является одним из лучших бомбардиров и футболистов в АПЛ. Но он не получает должного признания. Я честно не знаю, почему это так. Однако сейчас настало время, чтобы признать высокий класс Обамеянга.
Ранее Невилл заявил, что «Манчестер Сити» победит УЕФА в суде.
Скоро еще талант КДБ откроет)
Скоро еще талант КДБ откроет)