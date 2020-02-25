Ван дер Варт — о видео Слуцкого: «А в России такое нормально?»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком. Напомним, что ранее Слуцкий возглавлял «Витесс».
Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его Инстаграму, а не по тренерской работе (смеётся). В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуриньо и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат.
Скажите, а в России это нормально, когда берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция.
почти всё ...
почти всё ...
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