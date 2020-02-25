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Ван дер Варт — о видео Слуцкого: «А в России такое нормально?»

сегодня, 09:25

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о российском тренере Леониде Слуцком. Напомним, что ранее Слуцкий возглавлял «Витесс». 

Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его Инстаграму, а не по тренерской работе (смеётся). В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуриньо и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат.

Скажите, а в России это нормально, когда берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:10
Ты бы видел, что федун с хрющами делает, сразу дар речи бы потерял.
112910415
112910415
сегодня в 10:53
в России всё нормально, парень !
почти всё ...
VIPded
VIPded
сегодня в 10:32
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...(с)))
RussianMango
RussianMango
сегодня в 10:29
В России нормально и то, что в инсте полено бревном называет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:13
Респект, но мы то знаем что Слуц не тренер, а в цска результат гинер давал
Izmar
Izmar
сегодня в 09:43
Слуцкие в России футбол воздушными боями заменить хотят.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:40
Касманафту все можно...,он же забавный...)))
Аpбитр
Аpбитр ответил kos198585
сегодня в 09:33
Страничка вк привязана, а 2000 не начислено почему?
Добрый день.
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