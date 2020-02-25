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Ван дер Варт: «Павлюченко гонял на „ламборгини“ по Лондону даже в снег»

сегодня, 08:24

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт поделился воспоминаниями об экс-нападающем «шпор» россиянине Романе Павлюченко.

Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он всё время ездил на белом «ламборгини», даже когда шёл снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «Пуууф». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Весёлый мужик. Ездил ли с ним? Нет-нет! Он ездил как сумасшедший.

Ранее Ван дер Варт поделился воспоминаниями о поражении от сборной России в четвертьфинале Евро-2008.

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DXTK
DXTK
сегодня в 09:36
Рома с ламборджини лучше управляется чем с мячом)))))))
112910415
112910415
сегодня в 09:07
наши люди... аршином общим не измерить !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:55
Для этого надо пожить в России и не быть трусом.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:39
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:33
Понты...они в любую погоду - понты...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 08:33
Блястяяяяяящщще Ван дер Варт !!!! ))) А ты на лыжах по брусчатке его догонял ? )))
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