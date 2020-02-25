Ван дер Варт: «Павлюченко гонял на „ламборгини“ по Лондону даже в снег»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» поделился воспоминаниями об экс-нападающем «шпор» россиянине .

Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он всё время ездил на белом «ламборгини», даже когда шёл снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «Пуууф». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Весёлый мужик. Ездил ли с ним? Нет-нет! Он ездил как сумасшедший.