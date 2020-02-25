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Булка: «Ди Мария ненавидит „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 07:54

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка в интервью польскому YouTube-каналу Foot Truck рассказал об отношении своего партнёра по команде Анхеля Ди Марии к бывшему клубу аргентинца «Манчестер Юнайтед».

Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о времени, проведённом в МЮ. Когда что-то связанное с «Юнайтед» появляется на экране телевизора, он переключает канал.

Недавно Ди Мария отмечал, что из-за Гарета Бэйла и Криштиану Роналду не имел возможности пробивать штрафные в «Реале».

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