Булка: «Ди Мария ненавидит „Манчестер Юнайтед“»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка в интервью польскому YouTube-каналу Foot Truck рассказал об отношении своего партнёра по команде Анхеля Ди Марии к бывшему клубу аргентинца «Манчестер Юнайтед».
Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед». У него не осталось хороших воспоминаний о времени, проведённом в МЮ. Когда что-то связанное с «Юнайтед» появляется на экране телевизора, он переключает канал.
Недавно Ди Мария отмечал, что из-за Гарета Бэйла и Криштиану Роналду не имел возможности пробивать штрафные в «Реале».