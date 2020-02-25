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Мойес: «Разочарован, что не удержали ничью в матче с „Ливерпулем“»

сегодня, 08:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 2Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:3).

В целом я доволен игрой, мы показали хорошую игру. Против нас играл действительно хороший противник. Я больше разочарован тем, что в подобной ситуации мы не удержали ничью. Рикошет сыграл против нас.

Я думал, что мы могли сыграть иначе и посмотреть, добьемся ли мы результата здесь, но это не так просто, потому что «Ливерпуль» обладает большим боезапасом.

Самые важные матчи только впереди. Этот матч был не очень важным. Следующие недели будут полны большими играми.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:52
Надо было вообще выносить их.
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