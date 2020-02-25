Мане: «Ментально мы показали себя отлично в матче против „Вест Хэма“»

Нападающий «Ливерпуля» поделился мнением о победе своей команды в матче 27-го тура АПЛ над «Вест Хэмом».

Испытываю великолепные чувства. Конечно, игра была далека от лучшей, но мы выложились в последний момент. Это было важно, потому что «Вест Хэм» умеет играть в футбол. Ментально мы показали себя отлично. Нужно продолжать в том же духе. При счете 1:2 нужно только верить, особенно при своих болельщиках. В подобной ситуации думаешь, что надо играть до конца, а там как сложится.

С точки зрения результата, думаю, мы заслужили эти голы. Заставили соперника ошибаться и старались победить.

Осталось немного до титула. Это наша мечта, мы с нетерпением ждем ее. Для болельщиков это еще важнее.