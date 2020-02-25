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Рами рассказал, как решился на переход в «Сочи» за один день

сегодня, 13:38

Новичок «Сочи» Адиль Рами рассказал о том, как состоялся его переход в российский клуб

У меня был и второй вариант из России, но мой агент сказал мне: «Слушай, „Сочи“ — новая команда. Там другой менталитет, и тебе там очень понравится. Будет круто, если ты окажешься там. Поверь мне, у тебя получится заиграть, ты будешь счастлив». А для меня это самое главное. Я играю, чтобы получать удовольствие.

Как состоялся мой переход? Я был дома и разговаривал с агентом из России. Сказал ему, что мне всё равно, что было в прошлом, что моя страсть футбол и я просто хочу играть. И он ответил мне: «Окей, есть вариант из России. Но у них трансферное окно закроется буквально завтра. Что будешь делать? Останешься в „Фенербахче“ или уйдёшь сейчас?» Меня любили все одноклубники, персонал и фанаты. Но я хотел играть и сказал агенту, что еду. Он сказал мне взять лишь одну сумку, паспорт и ехать в консульство делать визу. Я сказал: «Без проблем». Чувствовал внутри, что это судьба. Я доверился своему агенту, себе и сразу поехал в консульство, потом в аэропорт и полетел в Москву.

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RussianMango
RussianMango ответил Grabovsky
сегодня в 14:18
Так про это и вещаю.
Grabovsky
Grabovsky ответил RussianMango
сегодня в 14:10
Деньги деньги. Тебе вот предложат поменять работу с более выгодными условиями , зарплатой. Ты не поменяешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:03
Правильное решение принял...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 13:46
Много слов.....сказал бы проще, деньги оешают всё.
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