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Кикнадзе - о Чорлуке: «Желание продлить контракт было обоюдным»

сегодня, 12:50

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал продление контракта защитника Ведрана Чорлуки с московским клубом. 

Желание продлить контракт было обоюдным. С обеих сторон было движение навстречу друг другу для того, чтобы достичь компромисса. Обсуждение кандидатуры Ведрана на трансферном комитете заняло несколько минут. Финансовые вопросы также сняли очень быстро. Чорлука — как старший брат для молодых ребят. Отличный футболист, лидер на поле и в раздевалке, опытный игрок. У нас много выпускников Академии, которые требуют развития, и мы надеемся использовать его опыт на пользу команде. Это футболист, который может обучить, рассказать, и, что важно, потребовать. Мы хотели, чтобы у нас был верный клубу человек, который, в том числе, внесет свою лепту в развитие молодежи.

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