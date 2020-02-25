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Чорлука: «Я хотел бы закончить карьеру в „Локомотиве“»

сегодня, 12:29

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал продление контракта с клубом.

Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут. Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное. Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если всё получается, зачем что-то менять. Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве».

 Соглашение «Локо» с хорватским защитником продлено до лета 2021 года.

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