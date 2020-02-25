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Гарсия – о матче с «Юве»: «Мы не можем фокусироваться только на защите»

сегодня, 19:00
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы должны быть хорошо мотивированы и готовы доставить проблемы «Ювентусу». Мы не можем фокусироваться только на защите, нам следует показать лучшую игру во всех аспектах, и болельщики способны помочь нам достичь свежих неиспользованных ресурсов. Не всё потеряно, иначе нас не было бы на этой стадии турнира. Мы должны играть как команда, со сплоченностью и мотивацией.  

Отметим, что ранее Гарсия высказался о форварде «Юве» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
explay-
explay-
сегодня в 19:48
Абсолютно равные соперники. Будет равная игра.
h8you
h8you
сегодня в 19:10
с этим Ювентусом можно играть любому
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