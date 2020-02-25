Гарсия – о матче с «Юве»: «Мы не можем фокусироваться только на защите»

Главный тренер «Лиона» прокомментировал предстоящий матч с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы должны быть хорошо мотивированы и готовы доставить проблемы «Ювентусу». Мы не можем фокусироваться только на защите, нам следует показать лучшую игру во всех аспектах, и болельщики способны помочь нам достичь свежих неиспользованных ресурсов. Не всё потеряно, иначе нас не было бы на этой стадии турнира. Мы должны играть как команда, со сплоченностью и мотивацией.