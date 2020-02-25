Марадона: «Месси начал карьеру в „Барселоне“, там он ее и закончит»

Бывший форвард «Наполи» Диего Марадона в беседе с Il Mattino незадолго до встречи неаполитанцев с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ высказался о капитане каталонской команды Лионеле Месси.
У меня остались отличные воспоминания о Лео со времен работы со сборной Аргентины. Было весело наблюдать за ним на тренировках и во время матчей.
Также Марадона прокомментировал слухи о том, что Месси может покинуть «Барсу» в ближайшее время.
«Барселона» – естественная среда обитания для Лео. Он начал карьеру там, там он ее и закончит.