Жиру: «Теперь пройти „Баварию“ будет практически нереально»

Нападающий «Челси» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был тяжёлый вечер. «Бавария» была слишком хороша сегодня. Мы должны смотреть правде в глаза. Нам удалось навязать им борьбу в первом тайме, шансы были у обеих команд. Но во втором они увеличили темп контратак и огорчили нас. Они были эффективными и забили два гола за три минуты. Психологически нам было очень трудно вернуться в игру.

«Бавария» заслужила победу в этом матче. Я не из тех, кто сдаётся, но, очевидно, [выйти в четвертьфинал] будет очень тяжело. Нам нужно забить как минимум 3 мяча и не пропустить ни одного. Эта миссия будет практически невыполнима. Но, в любом случае, мы пойдём туда с настроем поразить их ворота, играть с большей свободой и меньшим давлением. Нам практически нечего терять.