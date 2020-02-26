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Жиру: «Теперь пройти „Баварию“ будет практически нереально»

сегодня, 07:03
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это был тяжёлый вечер. «Бавария» была слишком хороша сегодня. Мы должны смотреть правде в глаза. Нам удалось навязать им борьбу в первом тайме, шансы были у обеих команд. Но во втором они увеличили темп контратак и огорчили нас. Они были эффективными и забили два гола за три минуты. Психологически нам было очень трудно вернуться в игру.

«Бавария» заслужила победу в этом матче. Я не из тех, кто сдаётся, но, очевидно, [выйти в четвертьфинал] будет очень тяжело. Нам нужно забить как минимум 3 мяча и не пропустить ни одного. Эта миссия будет практически невыполнима. Но, в любом случае, мы пойдём туда с настроем поразить их ворота, играть с большей свободой и меньшим давлением. Нам практически нечего терять.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:47
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