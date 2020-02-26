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Саттон: «„Бавария“ деклассировала „Челси“. Тотальное избиение»

сегодня, 06:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Экс-нападающий «Челси» Крис Саттон поделился впечатлениями от поражения бывшей команды в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).

Фрэнку Лэмпарду стоит забыть этот матч. Их просто деклассировали. Они уверенно защищались в первом тайме, но испытывали трудности с выходом из обороны, и вы чувствовали, что это грядёт. «Бавария» была на совершенно другом уровне.

Это было тотальное избиение «Челси». Мы можем сидеть здесь и разбирать их по косточкам, но «Бавария» была очень хороша. У Мануэля Нойера не было работы во втором тайме, и счёт 3:0 должен льстить «Челси».

Уровень «Челси» не соответствует мюнхенцам. Это была по-настоящему мучительная ночь для Фрэнка. Им придётся перегруппироваться и надеяться на быстрый гол в Мюнхене. Вижу ли я возможность камбэка? Не хочу быть чересчур негативным, но абсолютно нет.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:28
Просто черный день у одних и белый у других.
max74
max74
сегодня в 07:28
А никто и не обещал, что будет легко
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