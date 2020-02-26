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Бускетс: «У „Барселоны“ большие потери, но мы будем сражаться»

сегодня, 05:38
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвёл итоги первого выездного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нам было трудно найти свободное пространство. У них была защитная линия из четырёх игроков, за которой находилась ещё одна из шести человек. Мы старались. Нам не повезло в моменте с пропущенным голом, мы его не заслуживали. Они воспользовались тем, что Фирпо поскользнулся, и очень качественно завершили атаку.

Мы с Семеду знали, что рискуем не сыграть в ответном матче. Видаль получил красную карточку, а Пике – повреждение. Надеюсь, он сможет сыграть в ответной встрече. Мы подойдём к ней с тем составом, который у нас будет. У нас большие потери, но мы будем сражаться.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:42
Потери не критичные.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:46
У "Барселоны" нет самолюбия, есть только общее желание пресмыкаться перед Месси.
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