Бускетс: «У „Барселоны“ большие потери, но мы будем сражаться»

Полузащитник «Барселоны» подвёл итоги первого выездного матча с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нам было трудно найти свободное пространство. У них была защитная линия из четырёх игроков, за которой находилась ещё одна из шести человек. Мы старались. Нам не повезло в моменте с пропущенным голом, мы его не заслуживали. Они воспользовались тем, что Фирпо поскользнулся, и очень качественно завершили атаку.

Мы с Семеду знали, что рискуем не сыграть в ответном матче. Видаль получил красную карточку, а Пике – повреждение. Надеюсь, он сможет сыграть в ответной встрече. Мы подойдём к ней с тем составом, который у нас будет. У нас большие потери, но мы будем сражаться.