Флик: «Наши амбиции в ЛЧ? Хотим выйти в четвертьфинал, а там посмотрим»

Наставник «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюллер сделал именно то, в чём мы нуждались сегодня. Он хорошо использовал свободные пространства и создавал проблемы нашему сопернику, делая правильные передачи за линию обороны. Вся команда продемонстрировала очень сконцентрированную игру, и мы очень довольны.

Две голевые передачи Левандовски? Футбол – командная игра. Он ни капли не сомневается в своей способности забивать в матчах плей-офф.

Наши амбиции в Лиге чемпионов? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал, а там посмотрим. Будем идти шаг за шагом.