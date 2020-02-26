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Флик: «Наши амбиции в ЛЧ? Хотим выйти в четвертьфинал, а там посмотрим»

сегодня, 05:54
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выездную победу над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюллер сделал именно то, в чём мы нуждались сегодня. Он хорошо использовал свободные пространства и создавал проблемы нашему сопернику, делая правильные передачи за линию обороны. Вся команда продемонстрировала очень сконцентрированную игру, и мы очень довольны.

Две голевые передачи Левандовски? Футбол – командная игра. Он ни капли не сомневается в своей способности забивать в матчах плей-офф.

Наши амбиции в Лиге чемпионов? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал, а там посмотрим. Будем идти шаг за шагом.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:44
Матч удался.
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