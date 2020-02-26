Ван дер Варт: «Считаю Слуцкого отличным специалистом»

Экс-игрок «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.
Считаю Слуцкого отличным специалистом. Он весёлый и открытый парень. Мне кажется, он проделал хорошую работу в Нидерландах. Сейчас вернулся в Россию, нашёл для себя хорошую команду. Но я верю, что Слуцкий ещё поработает в Европе, у него хватает для этого квалификации и всех необходимых качеств.
Ван дер Варт также рассказал о своей вражде со Златаном Ибрагимовичем во время выступлений за «Аякс».