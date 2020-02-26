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Ван дер Варт: «Считаю Слуцкого отличным специалистом»

сегодня, 06:52

Экс-игрок «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

Считаю Слуцкого отличным специалистом. Он весёлый и открытый парень. Мне кажется, он проделал хорошую работу в Нидерландах. Сейчас вернулся в Россию, нашёл для себя хорошую команду. Но я верю, что Слуцкий ещё поработает в Европе, у него хватает для этого квалификации и всех необходимых качеств.

Ван дер Варт также рассказал о своей вражде со Златаном Ибрагимовичем во время выступлений за «Аякс».

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galem72
galem72
сегодня в 08:05
Ладно хоть с павлушей он пересекался в Курятние и лестно про него спел во вью. Но про лёню-то зачем так мечтать? Если б не российские журналюги со своими вопросами об этих посредственностях, Раф даже бы и не вспомнил про их существование, особенно про последнего.
beefs
beefs
сегодня в 07:25
Слуцкий покажет свою квалификацию в Рубине...
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