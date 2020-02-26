Ван дер Варт: «Считаю Слуцкого отличным специалистом»

Экс-игрок «Реала» и сборной Нидерландов поделился мнением о главном тренере «Рубина» .

Считаю Слуцкого отличным специалистом. Он весёлый и открытый парень. Мне кажется, он проделал хорошую работу в Нидерландах. Сейчас вернулся в Россию, нашёл для себя хорошую команду. Но я верю, что Слуцкий ещё поработает в Европе, у него хватает для этого квалификации и всех необходимых качеств.