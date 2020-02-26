Кирьяков: «„Динамо“ может побороться за попадание в топ-5»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ .

Наверное, не стоит говорить об интриге перед такими громкими матчами. Совершенно очевидно, что это принципиальная игра для обеих команд, в том числе учитывая их положение в турнирной таблице. «Динамо» подправило ситуацию, плюс хотел бы отметить их трансферную политику. Это позволяет говорить о том, что бело-голубые могут побороться за попадание в топ-5.

Отставание по очкам от первой пятерки достаточное, но почему нет? Впереди еще 11 туров. Если успешно пройти этот отрезок, то все возможно. В свою очередь «Спартак» имеет проблемы и тоже стремится улучшить положение в турнирной таблице. А про историю взаимоотношений клубов, количество игр, их результаты и принципиальность противостояния я вообще не говорю.