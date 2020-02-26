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Кирьяков: «„Динамо“ может побороться за попадание в топ-5»

сегодня, 15:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак29.02.2020 в 16:30 Не начался

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал предстоящий матч между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ.

Наверное, не стоит говорить об интриге перед такими громкими матчами. Совершенно очевидно, что это принципиальная игра для обеих команд, в том числе учитывая их положение в турнирной таблице. «Динамо» подправило ситуацию, плюс хотел бы отметить их трансферную политику. Это позволяет говорить о том, что бело-голубые могут побороться за попадание в топ-5.

Отставание по очкам от первой пятерки достаточное, но почему нет? Впереди еще 11 туров. Если успешно пройти этот отрезок, то все возможно. В свою очередь «Спартак» имеет проблемы и тоже стремится улучшить положение в турнирной таблице. А про историю взаимоотношений клубов, количество игр, их результаты и принципиальность противостояния я вообще не говорю.

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Все комментарии
FESCO
FESCO
сегодня в 15:52
В пердиве может.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 15:49
Не в этом сезоне .
МапС
МапС
сегодня в 15:28
Ни Динамо, ни Спартаку в этом сезоне топ-5 не грозит, будем объективными. А вот промеж собой можно пободаться.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:23
Похоже Кирьяков на турнирную таблицу не смотрит.
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