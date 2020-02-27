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Гвардиола: «Хочу поблагодарить Де Брюйне за забитый пенальти»

сегодня, 19:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о забитом пенальти хавбека «горожан» Кевина Де Брюйне в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Кевин тренировался. Требуется характер для того, чтобы пробивать пенальти. Тебе нужно взять на себя обязательства. Без сомнений подойти к мячу и ударить. Хочу поблагодарить не только Де Брюйне, но и всех тех, кто пробивал пенальти в этом сезоне.

Под давлением нелегко пробивать одиннадцатиметровый. Невероятно, что у нас много футболистов исполняло пенальти. Мы не реализовали последние четыре удара, даже пять из шести или семи. Очень хорошо, что наконец-то забили одиннадцатиметровый. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:05
Решил игру
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:29
Спасибо пепу за то что вырастил Де Брюйне
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