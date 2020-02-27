Гвардиола: «Хочу поблагодарить Де Брюйне за забитый пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о забитом пенальти хавбека «горожан» Кевина Де Брюйне в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
Кевин тренировался. Требуется характер для того, чтобы пробивать пенальти. Тебе нужно взять на себя обязательства. Без сомнений подойти к мячу и ударить. Хочу поблагодарить не только Де Брюйне, но и всех тех, кто пробивал пенальти в этом сезоне.
Под давлением нелегко пробивать одиннадцатиметровый. Невероятно, что у нас много футболистов исполняло пенальти. Мы не реализовали последние четыре удара, даже пять из шести или семи. Очень хорошо, что наконец-то забили одиннадцатиметровый.
The relief on Pep’s face as @DeBruyneKev finally scored from the spot, after @ManCity had missed their last four penalties! 😅😂— Hayters TV (@HaytersTV) February 27, 2020
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