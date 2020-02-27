Гвардиола: «Хочу поблагодарить Де Брюйне за забитый пенальти»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о забитом пенальти хавбека «горожан» в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Кевин тренировался. Требуется характер для того, чтобы пробивать пенальти. Тебе нужно взять на себя обязательства. Без сомнений подойти к мячу и ударить. Хочу поблагодарить не только Де Брюйне, но и всех тех, кто пробивал пенальти в этом сезоне.

Под давлением нелегко пробивать одиннадцатиметровый. Невероятно, что у нас много футболистов исполняло пенальти. Мы не реализовали последние четыре удара, даже пять из шести или семи. Очень хорошо, что наконец-то забили одиннадцатиметровый.