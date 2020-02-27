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Бекхэм: «Если будет возможность, то приглашу Месси и Роналду в свой клуб»

сегодня, 19:07

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о приглашении форвардов «Барселоны» Лионеля Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду в свой клуб:

Очень доволен нынешним составом «Интер Майами». Верю в своих футболистов. Однако, если будет возможность пригласить именитых игроков из Европы, то мы это сделаем. Любой клуб в мире хочет видеть у себя Месси и Роналду. Однако мы отличаемся от других команд. Не сомневаюсь, что любой владелец так скажет о своей команде.

Напомним, что «Интер Майами» в этом году дебютирует в МЛС.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:53
губу раскатал.в приставку переиграл?или парочку скважин у шейхов купил?
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 19:39
Роналду уже давно пора в МЛС, а Месси еще 2-3 сезона попылит.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 19:36
Что-то мне подсказывает, что разница а возрасте данных персонажей помешает Вам это сделать. Который моложе, будет стараться не отстать. Хотя если бутсы снимете , кубок легенд,оно то и с Марадоной легко.
Зенит С-ПБ
Зенит С-ПБ
сегодня в 19:16
скоро МЛС станет лучшей лигой в мире!
h8you
h8you
сегодня в 19:12
100ку летом плати и забирай
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