Бекхэм: «Если будет возможность, то приглашу Месси и Роналду в свой клуб»

Владелец «Интер Майами» прокомментировал слухи о приглашении форвардов «Барселоны» и «Ювентуса» в свой клуб:

Очень доволен нынешним составом «Интер Майами». Верю в своих футболистов. Однако, если будет возможность пригласить именитых игроков из Европы, то мы это сделаем. Любой клуб в мире хочет видеть у себя Месси и Роналду. Однако мы отличаемся от других команд. Не сомневаюсь, что любой владелец так скажет о своей команде.