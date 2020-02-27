Адама Траоре: «Мне предлагали вступить в банду, я отказался из-за футбола»

Нападающий «Вулверхэмптона» вспомнил свое детство и юность в Оспиталете (город в Каталонии):

Много раз предлагали вступить в банду. Причем не только мне, а также брату, моему другу - всем. Можно было стать популярным, вступив в банду. Однако у нас другой менталитет. Мы не хотели драться, а желали стать футболистами.

Временами участвовал в драках. Моя школа была там, где собирались банды. Они вечно дрались друг с другом.

Видел оружие, драки с битами, ножами, бутылками. В общем, чем угодно.

Много знакомых, у кого был талант, присоединились к банде. Я играл как с ними, так и против них. Они были хороши, но перестали заниматься футболом, а начали продавать наркотики в составе банды.