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Адама Траоре: «Мне предлагали вступить в банду, я отказался из-за футбола»

сегодня, 19:28

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре вспомнил свое детство и юность в Оспиталете (город в Каталонии):

Много раз предлагали вступить в банду. Причем не только мне, а также брату, моему другу - всем. Можно было стать популярным, вступив в банду. Однако у нас другой менталитет. Мы не хотели драться, а желали стать футболистами.

Временами участвовал в драках. Моя школа была там, где собирались банды. Они вечно дрались друг с другом.

Видел оружие, драки с битами, ножами, бутылками. В общем, чем угодно.

Много знакомых, у кого был талант, присоединились к банде. Я играл как с ними, так и против них. Они были хороши, но перестали заниматься футболом, а начали продавать наркотики в составе банды.

Ранее Траоре прокомментировал интерес со стороны «Реала» и «Барселоны». 

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:54
а щас банды рулят футболом
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 20:09
Зулус решил, что в футболе состричь можно куда больше.
Agamaga
Agamaga
сегодня в 19:56
Бандюган
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