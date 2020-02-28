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Конте: «„Интер“ нацеливается на максимальный результат в каждом турнире»

сегодня, 03:51
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лудогорцем» (2:1) и выход своей команды в 1/8 финала Лиги Европы.

Я уже играл при пустых трибунах со сборной Италии в матче с Хорватией. Конечно, это странная атмосфера, и поначалу кажется, что это тренировка, что опасно. Но ребята повернули игру в нужно русло.

Мы проходим дальше. У меня была возможность применить ротацию, дать больше практики другим игрокам, которые в ней нуждались, и из этого противостояния мы получаем только положительные моменты.

Совершенно верно, что такая команда, как «Интер» в каждом турнире нацеливается на достижение максимального результата. Прошло больше девяти лет с тех пор, как «Интер» привёз домой трофей, но в традициях и амбициях этого клуба стремиться к высоким целям.

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Лес-ник
Лес-ник
сегодня в 03:55
Так вот он какой "Мировой финансовый кризис."
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