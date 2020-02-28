Игало о первом голе за МЮ: «Мечта стала реальностью»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от победы над «Брюгге» (5:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Наша уверенность была на высоком уровне, мы говорили об этом до начала игры. Мы знали, что болельщики поддержат нас, что нам нужно выложиться на все сто. Именно так сыграла наша защита, и это удаление очень усложнило задачу сопернику. Мы здорово атаковали и смотрелись очень сильно.