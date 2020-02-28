Варга: «„Сочи“ был ближе всех к подписанию Кадара»

Агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» , сообщил, какие российские клубы интересовались его клиентом.

Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами.