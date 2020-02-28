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Варга: «„Сочи“ был ближе всех к подписанию Кадара»

сегодня, 14:42

Агент Шандор Варга, представляющий интересы защитника киевского «Динамо» Тамаша Кадара, сообщил, какие российские клубы интересовались его клиентом.

Истории с «Зенитом» уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но до конкретного предложения мы так и не дошли. Можно сказать, что так же было с «Динамо» и «Сочи», но если углубляться, можно сказать, что «Сочи» был ближе всех к подписанию Кадара. С ними уже общался лично я, и мы обсуждали некоторые нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами.  

Напомним, что чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами перешел в «Сочи» на минувшей неделе.

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