Макеев: «Все говорят: „Федун, уйди из „Спартака“!“ Ну а кто клуб возьмет?»

Экс-защитник «Спартака» , сейчас играющий за «Арарат», высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

Я его всегда уважал. Вот все говорят: «Федун, уйди из „Спартака“!» Ну а кто «Спартак» возьмет? Кто будет вот так же спонсировать? Кто сможет платить, покупать игроков, содержать стадион? У кого будут финансы на это? Федун, получается, выделяет свои деньги, клуб содержит, а его так критикуют.

Вовлечен ли он во все дела клуба? Ну вот Карпин говорил, что Федун участвует во всех сделках, всё знает, но мне кажется, что Леонид Арнольдович не очень хорош в этих вопросах. Думаю, он просто спонсирует клуб, ходит на матчи, но ему, как сказал Карпин, нужно найти современного профи, который будет разбираться в футболе. Вот с Цорном он, наверное, так пытается поступить и даже себя отодвигает. Мол, я привел менеджера, он за всё отвечает. Думаю, если результат придет, мнение болельщиков о Федуне сразу изменится. Лично я его всегда уважал и за годы в «Спартаке» могу сказать лишь «спасибо».