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Макеев: «Все говорят: „Федун, уйди из „Спартака“!“ Ну а кто клуб возьмет?»

сегодня, 11:14

Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев, сейчас играющий за «Арарат», высказался о владельце московского клуба Леониде Федуне.

Я его всегда уважал. Вот все говорят: «Федун, уйди из „Спартака“!» Ну а кто «Спартак» возьмет? Кто будет вот так же спонсировать? Кто сможет платить, покупать игроков, содержать стадион? У кого будут финансы на это? Федун, получается, выделяет свои деньги, клуб содержит, а его так критикуют.

Вовлечен ли он во все дела клуба? Ну вот Карпин говорил, что Федун участвует во всех сделках, всё знает, но мне кажется, что Леонид Арнольдович не очень хорош в этих вопросах. Думаю, он просто спонсирует клуб, ходит на матчи, но ему, как сказал Карпин, нужно найти современного профи, который будет разбираться в футболе. Вот с Цорном он, наверное, так пытается поступить и даже себя отодвигает. Мол, я привел менеджера, он за всё отвечает. Думаю, если результат придет, мнение болельщиков о Федуне сразу изменится. Лично я его всегда уважал и за годы в «Спартаке» могу сказать лишь «спасибо».

Отметим, что ранее Макеев поделился воспоминаниями о своем последнем сезоне в «Спартаке».

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Все комментарии
Антиспамм
Антиспамм
сегодня в 12:23
И выбросить жалко и толку никакого.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 12:14
Клуб из прошлой жизни уходит в прошлое.
leopit
leopit
сегодня в 12:06
Пусть остаётся-трофеев не будет...Команда безтрофейников!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:01
Макееву из нутри виднее. Поэтому он прав.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:57
Федун и раз бы сплавить этот балаган, но никому не нужно сие "народное достояние".
beefs
beefs
сегодня в 11:57
Пусть отдаёт болельщикам, их в стране много - это же народная команда...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 11:48
Как кто? Фанаты! Уж они точно знают, что для свиней лучше! Уж они то купят именно тех игроков, кто нужен, а не всяких там Глушаковых! Уж они то вернут Кареру и он их поведёт к победе в ЛЧ!
LOpp
LOpp
сегодня в 11:34
я не против, если Спартак будет полностью финансироваться из бюджета за счет денег налогоплательщиков, пенсионеров и инвалидов.
на войне как на войне.
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 11:34
    Brugzash
    Brugzash
    сегодня в 11:29
    Его итак уже взяли дети Прядкина.
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:29
    Из серии поддерживает клуб на плаву, а дальше что?
    В футболе важны результаты, а не склоки, скандалы, тренерская чехарда и прочий негатив.
    Увы, но при Федуне последнего в избытке. За это его и критикуют!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:26
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 11:25
    Федун обещал отдать клуб болельщикам.
    Groove000
    Groove000
    сегодня в 11:23
    Ну да, больше некому) Очень напоминает фразы некоторых личностей в стиле "Если не Путин, то кто?")))
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