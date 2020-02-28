Выжить без трофеев. Амбиции «Спартака»

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» оценивает слова Макеева. Неужели «Спартаку» не светит футбольный титул к столетию?

Как в условиях, когда клуб готовят к продаже, или в худшем случае – отказу от финансовой поддержки со стороны основного спонсора, можно строить стратегические планы? При этом Федун озвучил мечту – до 2022 года, к столетию «Спартака», выиграть чемпионат.

Но прямо сейчас Тедеско в сантиметре от увольнения – достаточно проиграть «Динамо» и ЦСКА , достаточно оказаться в зоне вылета на время, и руководство отправит Доменико домой после завершения чемпионата. А если будет угрожать вылет в ФНЛ , Пилипчук заменит немца еще весной.

Также ничем не подкреплены в «Спартаке» акции Цорна. Пришел, чтобы выполнять приказы – продавать игроков во имя правил УЕФА , прежде чем покупать. Зато уже обвиняли, что не убил в себе агента – сделки по итальянскому вратарю или младшему Бакаеву фанатам не понравились.

Тедеско первый в списке «козлов отпущения» - повторил сегодня «ошибку Карпина», заявив о задаче взять 33 очка весной, но дальше-то идет Цорн. Нет гарантий, что у молодого «Спартака» - а потенциал у команды имеется, состав улучшили, появилось несколько вариантов ведения игры, получится себя реализовать в ближайшие годы.

Да и лично Федун никогда не был успешным стратегом с «легкой рукой». Даром провидца, к сожалению, не наделен. Скорее наоборот. Например, именно менеджер огромной нефтяной компании сказал летом 2013-го, что цена на баррель не упадет ниже 100 долларов.

До конца следующего года речь шла о 57 долларах за баррель. Вот так и со «Спартаком». Андрей Федун заявлял, что клуб стоит миллиард евро, его брат – что передаст команду фанатам, но перестанет вкладывать личные деньги.

Разница между товаром за миллиард и клубом, который можно вместе со стадионом подарить народу, огромная. Через несколько лет «Лукойл», если верить словам Федуна, оставит в прошлом финансовые обязательства и негативную имиджевую связь со «Спартаком».

И вот тут можно процитировать вопрос Макеева: «А кто возьмет клуб?» Чтобы поддерживать жизнь такой махины, нужны огромные средства. «Спартак» хорошо кормит игроков, заработки растут, но не резко, а спонсоры не спешат платить деньги 10-й команде РПЛ .

Есть проблемы у банка, что спонсировал клуб – санкции, есть проблемы у нефтяной отрасли планеты. Из-за влияния коронавируса на мировую экономику цена барреля заметно упала. В 2020 году падение на 21 %, и это важно понимать: руководству «Лукойла» сейчас не до «Спартака».

Теряют прибыль, а под ногами неудачно бегают какие-то футболисты. Фактически судьба самого титулованного российского клуба в руках двух очень молодых немцев – Цорна и Тедеско. Если Доменико будет лучшим тренером весны в России, то все будет в порядке. А что, если нет?

Конкуренты не боятся «Спартака» - одна из причин, почему сложно стать первыми. Оборона осенью играла лучше, чем атака – вторая причина неудач. Есть проблемные позиции – Соболев не обязательно заиграет результативно, как в «Крыльях Советов», и Рассказов не стал Фернандесом.

Крал и Зобнин – двужильные, но не цементируют опорную зону в защите и не умеют разводить мяч в атаке, как Фернандо. Кандидата в Промесы нет, ведь Бакаеву пока важно закрепиться на том добротном, но не элитном уровне, что есть. А вот мечтать о звании «Игрок года» Зелимхану пока объективно рано. Как и всем в составе «Спартака».

Кто главная звезда? Жиго, если берем класс, и это смешной кандидат для команды с «легендарной» обороной. Они и в этом сезоне чудили, ведь не прошли «Брагу», которую остановил «Рейнджерс» Джеррарда. «Спартак» благополучно уничтожил чемпионский коллектив изнутри – спасибо играм агентов, менеджеров и лично Глушакову, а теперь начали с ноля.

Максименко может быть крутым вратарем, а может стать еще одним Джанаевым – хватит серии ошибок. Айртону, если будет расти, нужно бежать из «Спартака» в Европу. У Ларссона или Понсе та же задача. Цорн так и сказал – ставка на 22-летних связана с новой стратегией поведения москвичей. Мечтают зажигать звезды ради продаж.

Уже слышали ворчание фанатов «Спартака» по этому поводу, но упреки бессмысленные. Во-первых, люди из «Лукойла» открыто намекают – хотят избавиться от обузы. Умение зарабатывать лишним для клуба не будет. Во-вторых, тактика «Карьерный трамплин» не такая уж плохая. Выгодно и футболистам, и команде, если работать грамотно.

Пора проверить бухгалтерию, оптимизировать расходы и признать, что нужен свой путь. «Спартак» бездарно использует потенциал воспитанников – нужно это исправить в ближайшие годы. «Спартак» не уважает тренеров – вряд ли это изменится, но можно хотя бы в одного поверить и дать поработать.

«Спартак» плохо общается с болельщиками, и это тоже влияет на шансы стать чемпионами. Как именно? Сами создают негативный фон. Например, заметно, как Цорну пытаются пририсовать рога и сменить фамилию на Прядкин, и это опасный путь. Как может стать чемпионом или хотя бы обладателем Кубка России команда, в которую свои не верят?

Самый известный из комментаторов, что болеет за «Спартак», после очередного неплохого матча, в котором москвичей подвела реализация, хотя моменты создали, в сердцах заявил, что Цорн набрал бездарей низкого уровня. Серьезно? Айртон чем хуже Дугласа Сантоса? Атакует лучше, защищается хуже, но оба одного уровня.

Может, Максименко менее перспективный, чем Кержаков? Караваев лучше, чем Рассказов, но не такой опытный, как Ещенко. Барриос – красавец, но у Крала шансы попасть в АПЛ не ниже. Оздоев не лучше, чем Зобнин – разные, но одного уровня. У «Зенита» Миллер и Семак озвучили Орлову общую мечту – найти плеймейкера, а у «Спартака» такой появился – вингер Бакаев переучитывается.

И на лавке сидит Тиль, который пока бесполезный, но даже голландец перспективнее, чем был Маркизио – последняя ставка чемпиона на «десятку». Иванович и Ракицкий лучше, чем Жиго и Джикия? Нет, конечно, защитники «Спартака» не такие опытные, но моложе и со своими плюсами.

Если в команду из Москвы поверят одновременно руководство, болельщики, менеджеры и соперники – увидят, что есть прогресс, то окажется, что даже если Соболев и Ларссон слабее, чем Дзюба и Азмун – а так и есть, то персональная разница между «Спартаком» и чемпионом России не будет равна десяти местам в таблице.

«Спартак» не похож на чемпиона России ближайших лет именно потому, что это «Спартак». Футболисты подставят Тедеско, Федун снова получит от трибун, покупатель не найдется, агенты вокруг Цорна захотят нажиться, ведь москвичи много денег отдают посредникам, больше всех в России. Будет бардак, что рифмуется с названием, и именно поэтому Макеев прав в прогнозе.

Стоят на лезвии ножа из мясорубки РПЛ – из них могут сделать фарш и футболисты «Динамо», и игроки ЦСКА . Одновременно о всеядности неофициального символа не нужно забывать. Если все сделать по уму, то имея почти такой же огромный бюджет, как у «Зенита», и получив молодой состав, который перспективнее, чем был у Карреры в неудачном сезоне, можно двигаться вверх.

Вот только речь о «Спартаке». Негативный прогноз всегда ближе к реальности, чем позитивный. Чемпионство было случайным, его заслужили фанаты – верно ждали «золота», как Хатико хозяина, но не заслужил сам клуб. Тедеско и Цорн возглавляют сейчас перезагрузку, перестройку. Если реформы будут успешными – увидите это на поле, а нет – будет весело всем, кроме фанатов «Спартака».

Ляпы москвичей ведь дарят отдельным людям недобрые, но радостные эмоции, так что это праздник, который всегда с тобой. Достаточно победы над «Динамо» - можно сразу обойти соседей в таблице, и успеха в Кубке России против ЦСКА , чтобы начать стартовую победную серию. И хватит двух поражений за пять дней, чтобы потерять единственный шанс на трофей, а после игры против «Краснодара» 9 марта опуститься в зоны стыковых матчей.

В ближайшие годы «Спартак» точно не будет главным фаворитом в борьбе за чемпионство, Макеев прав – без ряда случайностей не получили бы титул в 2017-м. Сейчас все иначе – набирали состав в клубе сами для себя, Кононов оказался, к сожалению, частью интерьера. А теперь бросили в огонь РПЛ и Кубка России молодого Тедеско и его перспективную, но объективно сыроватую команду.

Тут бы дождаться планомерного прогресса в игре и одного-двух спокойных лет без скандалов и катаклизмов внутри клуба? Но вряд ли Мастера без Маргарит заслужили то, что получили герои известного романа – покой им только снится. Уже завтра дерби, уже завтра можно провалиться или осчастливить фанатов надеждой на стабильность, обычно ложной.