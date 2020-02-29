Моратти: «У „Ювентуса“ переходный сезон, они должны найти себя»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что «Ювентус» переживает переходный этап, а «Интер» вырос по сравнению с предыдущими сезонами.

У «Ювентуса» переходный сезон, после длительного времени с одним и тем же тренером, и они должны найти себя. Мы видели это в Лионе, и прежде всего мы выросли по сравнению с предыдущими годами, у нас сильный тренер и хорошая команда.