Моратти: «У „Ювентуса“ переходный сезон, они должны найти себя»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что «Ювентус» переживает переходный этап, а «Интер» вырос по сравнению с предыдущими сезонами.
У «Ювентуса» переходный сезон, после длительного времени с одним и тем же тренером, и они должны найти себя. Мы видели это в Лионе, и прежде всего мы выросли по сравнению с предыдущими годами, у нас сильный тренер и хорошая команда.
Напомним, что на текущей неделе «Юве» уступил «Лиону» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Силу Ювентуса не по интеру мерит, а по поражению от Лиона (которое может быть вполне компенсировано победой 2-0 или 3-1).
На чужом несчастье счастья не построишь!
Силу Ювентуса не по интеру мерит, а по поражению от Лиона (которое может быть вполне компенсировано победой 2-0 или 3-1).
На чужом несчастье счастья не построишь!
Тебя там скоро Аталанта обгонит, да и Хетафе уже готовы подать змею на ужин :))))
Тебя там скоро Аталанта обгонит, да и Хетафе уже готовы подать змею на ужин :))))