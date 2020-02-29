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Моратти: «У „Ювентуса“ переходный сезон, они должны найти себя»

сегодня, 10:51

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в интервью Gazzetta dello Sport заявил, что «Ювентус» переживает переходный этап, а «Интер» вырос по сравнению с предыдущими сезонами.

У «Ювентуса» переходный сезон, после длительного времени с одним и тем же тренером, и они должны найти себя. Мы видели это в Лионе, и прежде всего мы выросли по сравнению с предыдущими годами, у нас сильный тренер и хорошая команда.    

Напомним, что на текущей неделе «Юве» уступил «Лиону» в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 11:18
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    сегодня в 11:14
    Ах ты ж тварь такая маратти.

    Силу Ювентуса не по интеру мерит, а по поражению от Лиона (которое может быть вполне компенсировано победой 2-0 или 3-1).

    На чужом несчастье счастья не построишь!
    Scuderia Ferrаri
    Scuderia Ferrаri
    сегодня в 11:13
    моратти, ДИНХ!!!!!!!!!

    Тебя там скоро Аталанта обгонит, да и Хетафе уже готовы подать змею на ужин :))))
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