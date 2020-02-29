Овчинников: «Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями»

Старший тренер ЦСКА в эфире канала «Матч премьер» прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Уралом». Напомним, что главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко пропускает игру из-за дисквалификации.

Думаю, что ребята хорошо отдохнули в отпуске. Мы хорошо провели подготовительный этап. Все запланированное выполнено. И мы, и игроки с нетерпением ожидаем возобновления чемпионата. Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями. У игроков стало больше опыта, игровой мудрости, взаимопонимания. Это вселяет в нас оптимизм.