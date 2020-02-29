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Овчинников: «Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями»

сегодня, 13:57
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗакончился 1-й тайм

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников в эфире канала «Матч премьер» прокомментировал предстоящий матч 20-го тура РПЛ с «Уралом». Напомним, что главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко пропускает игру из-за дисквалификации.

Думаю, что ребята хорошо отдохнули в отпуске. Мы хорошо провели подготовительный этап. Все запланированное выполнено. И мы, и игроки с нетерпением ожидаем возобновления чемпионата. Входим в чемпионат с позитивными ожиданиями. У игроков стало больше опыта, игровой мудрости, взаимопонимания. Это вселяет в нас оптимизм.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:57
всё увидим!!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:36
Надо постара
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 14:31
Каково же будет разочарование.
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