Чернов: «Ничья с „Оренбургом“ на совести Фролова»

Защитник «Крыльев Советов» прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

Двоякое ощущение. Вдесятером неплохо играли. Если бы перед игрой сказали, что с 20-й минуты будем играть вдесятером, нам не забили пенальти и мы выстоим ничью, может быть, согласились бы. А так, учитывая, как шел матч, забили гол, ребята старались, могли убить интригу в середине второго тайма. Но этот гол соперника, думаю, еще десять раз бил бы и не забил.

Все ребята понимали, что надо будет биться за себя и за того парня, играть более компактно. Если бы хотя бы один бросил играть, это бы сказалось. Но никто не давал спуска до последних минут.

Мы хотели удержать счет, что с успехом и делали, пропустили только на 89-й минуте. Соперник начал играть в атаку, нам было тяжело противостоять большому количеству нападающих. Нужно отдать должное Фролову. Он потащил пенальти, выручил в парочке моментов, сделал все возможное. Ничья на его совести.