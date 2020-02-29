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Чернов: «Ничья с „Оренбургом“ на совести Фролова»

сегодня, 13:09
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

Двоякое ощущение. Вдесятером неплохо играли. Если бы перед игрой сказали, что с 20-й минуты будем играть вдесятером, нам не забили пенальти и мы выстоим ничью, может быть, согласились бы. А так, учитывая, как шел матч, забили гол, ребята старались, могли убить интригу в середине второго тайма. Но этот гол соперника, думаю, еще десять раз бил бы и не забил.

Все ребята понимали, что надо будет биться за себя и за того парня, играть более компактно. Если бы хотя бы один бросил играть, это бы сказалось. Но никто не давал спуска до последних минут.

Мы хотели удержать счет, что с успехом и делали, пропустили только на 89-й минуте. Соперник начал играть в атаку, нам было тяжело противостоять большому количеству нападающих. Нужно отдать должное Фролову. Он потащил пенальти, выручил в парочке моментов, сделал все возможное. Ничья на его совести.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:37
Пенали это коронка Фролова.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:25
На десятом месте лучше всего рассуждать о судьях.
Бинго Младший
Бинго Младший ответил Footbolista
сегодня в 13:17
Ничья с оренбургом на совести судьи...
судье сделали щедрый перевод на карту и он отправил свою совесть отдохнуть в ниццу
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:13
Ничья с оренбургом на совести судьи...
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