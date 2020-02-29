Малафеев рассказал, почему забрал сына из спортивной школы «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» рассказал, почему забрал своего 14-летнего сына из академии петербургского клуба.

Я перевел Максима в академию ФК «Локомотив» (Санкт-Петербург). Занимаясь в академии «Зенита», Максим не сильно себя проявлял, и я даже стал задумываться, а правильный ли мы выбор сделали? А нужен ли ему вообще футбол? Получится ли у него? Мы очень много общались на эту тему и пытались найти для него решение этой непростой задачи.

Когда Максим пошел в школу, у нас стало уходить очень много времени на дорогу до академии. Это было очень накладно, и уходило много сил и энергии, поэтому это не могло не сказаться на тренировочном процессе сына. Мне стало важно создать для своего сына все условия, чтобы он мог успевать концентрироваться и подходить к тренировкам с нужным настроем.