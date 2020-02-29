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Малафеев рассказал, почему забрал сына из спортивной школы «Зенита»

сегодня, 13:00

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему забрал своего 14-летнего сына из академии петербургского клуба.

Я перевел Максима в академию ФК «Локомотив» (Санкт-Петербург). Занимаясь в академии «Зенита», Максим не сильно себя проявлял, и я даже стал задумываться, а правильный ли мы выбор сделали? А нужен ли ему вообще футбол? Получится ли у него? Мы очень много общались на эту тему и пытались найти для него решение этой непростой задачи.

Когда Максим пошел в школу, у нас стало уходить очень много времени на дорогу до академии. Это было очень накладно, и уходило много сил и энергии, поэтому это не могло не сказаться на тренировочном процессе сына. Мне стало важно создать для своего сына все условия, чтобы он мог успевать концентрироваться и подходить к тренировкам с нужным настроем.

Мы перевели его в ФК «Локомотив» (СПб), так как их академия находится рядом с домом, к тому же в «Локомотиве» не было такой сильной конкуренции, и Максим получал больше игровой практики. Перейдя в команду, где практики больше, мы стали быстрее прогрессировать!

Напомним, что Малафеев в данный момент работает в спортивном департаменте «Зенита». 

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил PiterGrad
сегодня в 14:07
конкуренция это же нормально....с малых лет к паспорту готовят
Конкуренция - это нормально но, когда футболист к этому готов, вспомни пример Де Брюйне или Салаха, которые в юности были в Челси, но ничего там не добились, а потом уйдя в команды слабее, выросли в топ-игроков.
Верг
Верг
сегодня в 13:57
В итоге переведет в академию сочи с заделом на будущее!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:16
Если сыну не дано, то лучше его отдать в балет.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 13:15
стыдно ему просто там находиться!!!
Бинго Младший
Бинго Младший
сегодня в 13:12
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 13:08
    Ждем подтверждения от руководства Локомотива о переходе Малафеева-младшего ))
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 13:04
    конкуренция это же нормально....с малых лет к паспорту готовят
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