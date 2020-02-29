Малафеев рассказал, почему забрал сына из спортивной школы «Зенита»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему забрал своего 14-летнего сына из академии петербургского клуба.
Я перевел Максима в академию ФК «Локомотив» (Санкт-Петербург). Занимаясь в академии «Зенита», Максим не сильно себя проявлял, и я даже стал задумываться, а правильный ли мы выбор сделали? А нужен ли ему вообще футбол? Получится ли у него? Мы очень много общались на эту тему и пытались найти для него решение этой непростой задачи.
Когда Максим пошел в школу, у нас стало уходить очень много времени на дорогу до академии. Это было очень накладно, и уходило много сил и энергии, поэтому это не могло не сказаться на тренировочном процессе сына. Мне стало важно создать для своего сына все условия, чтобы он мог успевать концентрироваться и подходить к тренировкам с нужным настроем.
Мы перевели его в ФК «Локомотив» (СПб), так как их академия находится рядом с домом, к тому же в «Локомотиве» не было такой сильной конкуренции, и Максим получал больше игровой практики. Перейдя в команду, где практики больше, мы стали быстрее прогрессировать!
Напомним, что Малафеев в данный момент работает в спортивном департаменте «Зенита».